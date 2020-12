En El Telescopio 629 de Jorge Obón:

Especial Cocteau Twins con un recorrido por su historia, rumores, álbumes y EP’s.

Colaboraciones con: This Mortal Coil, Felt, Dif Juz, Harold Budd, The Future Sound Of London, Jeff Buckley, Robert Wyatt y Snowbird.

La Casa Cósmica: Beto Caracas repasa la herencia de Cocteau Twins con: Seefeel, The Sundays, Chapterhouse, School Of Seven Bells, Washed Out y Boy With Apple.