My Expansive Awareness regresan con “Flow”

La banda zaragozana My Expansive Awareness han fichado recientemente por Hotel Records, sello de reciente creación, y han lanzado un adelanto del que será su próximo disco. Su nuevo trabajo, el tercer LP de su carrera, se llamará Taste of Blood y verá la luz en febrero de 2021. El sencillo de anticipo que han publicado esta semana se titula “Flow”, y sintetiza a la perfección el sonido hipnótico y psicodélico por el que es conocido el grupo.

“Flow” llega acompañado de un vídeo que es toda una maravilla de grafismo y psicodelia. Un lyric-vídeo muy particular realizado por Aitor Baigorri y Lucas Criado.

Desde su nacimiento en 2013, la banda zaragozana ha compaginado una prolífica producción discográfica con un estado de gira casi continuo. Gracias a ello, han pasado por festivales de la talla de Primavera Sound, Vida Festival, Low, Monkey Week SON Estrella Galicia, Ebrovision o SOS 4.8, entre muchos otros, a la vez que encadenaban apariciones internacionales en países como Portugal, Francia, Reino Unido o EE.UU. (donde participaron en el prestigioso SXSW).

El tiempo que ha pasado desde la publicación de su último LP, Going Nowhere (Analog Love, 2017) les ha servido a My Expansive Awareness para frenar, reflexionar y estudiar nuevas vías de acción y creación. La banda han aprovechado para componer nuevas canciones, participar en otros proyectos como Bigott, Bang, Celestial Bums, Los Ojos o Tachenko, y tomar los mandos de la producción de sus canciones junto al insigne Cristian Barros (Bigott, León Benavente y Picore).

