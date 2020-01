Escucha Blood Street, lo último de Freddie Dickson

Freddie Dickson es un cantautor británico afincado en Berlín desde hace unos años. Una ciudad en la que se estableció después de publicar en 2014 su primer EP, Shut Us Down, y posteriormente en 2017 su primer LP, Panic Town. Allí llegó Freddie para buscar nueva inspiración, nuevos sonidos. Algo de la oscuridad berlinesa se ha filtrado en su nuevo trabajo, Blood Street, un álbum que publicó el pasado otoño.

Blood Street, lo nuevo de Freddie Dickson, tiene algo de esos aromas berlineses de Nick Cave o David Bowie, también del trip hop cinematográfico de Portishead, de la sinuosidad de The National y de las guitarras proto-grunge de Neil Young. Con esos mimbres, nada sencillos de entretejer, Dickson construye un colchón para sus historias, más narrativas que en anteriores trabajos. Historias donde encontramos amor y desamor, locura, distopías, romanticismo y también alguna crítica social y política, sobre todo en el tema titular que parece hacer alguna referencia a la situación política británica y al Brexit.

Freddie Dickson consigue, con Blood Street, hermanar sus narraciones con la generación de ambientes opresivos, oscuros en la mayoría de canciones. Las melodías tampoco se dejan a un lado, con lo cual tenemos canciones como la titular, “Blood Street”, que engancha por su sonido, por su estructura, y también por su letra. “Charlatan’s Waltz” ofrece un cierto contrapunto luminoso a temas como “Buzzkiller”, “Slip of the heart” o “Heaven is a place without you”. En definitiva, estamos ante un disco con ciertos contrastes, aunque ganan por goleada las atmósferas depresivas, las guitarras oscuras, los ecos inquietantes.

Puedes escuchar Blood Street, el nuevo álbum de Freddie Dickson, en Spotify.

(la foto de cabecera es obra de Chris Montgomery)