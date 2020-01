Entrevistamos a Die Katapult

Die Katapult debutan con su primer disco DKXD. El dúo hispano-sueco formado por Elena Comas (Neleonard) y Anna Fredriksson (Los Ganglios) se presentan con un pop electrónico de lo más adictivo, que siguen presentando en directo. Su próxima cita será este sábado 1 de febrero junto a Chavales + DJ Luis Elefant en el Café de la Palma de Madrid. Como la ocasión la pintan calva quise hablar con ellas, me puse la camisa de los domingos, remojé mi cuerpo en colonia Chispas y salí a comerme el mundo. O mejor dicho, un donuts recién hechos.

Luego ya las entrevisté, y esto es lo que salió. Más majas que son Die Katapult que todas las cosas.

“Siempre hemos fantaseado y bromeado con ir a Eurovisión. Anna es sueca así que lleva el concurso en los genes”

Lleváis en la escena desde 2014, ¿Cómo resumís vuestro recorrido musical?

Empezó todo muy rápido. En un mes nacimos como grupo, subimos un par de canciones a Soundcloud, nos contactó Elefant y debutamos en Hi Jauh. Después de ese primer sprint, pasado un año, salía nuestra primera referencia, el mini LP Kristall Reinheit y con ello varios conciertos pero también bastantes propuestas que no pudimos aceptar, muy a nuestro pesar, por incompatibilidad con la vida. Luego ya, freno de mano y nos ponemos con el disco. Esto han sido dos añazos en la sombra, llámale tomárselo con calma, falta de ambición o conciliación familiar-laboral. Viendo el resultado lo volveríamos a hacer igual. Eso sí, ahora con el disco y el directo preparado estamos listas para ponernos a tono otra vez.

Elementalmente Kraftwerk o Die Radierer, Die Doraus & Die Marinas y Stereo Total están en vuestras inspiraciones, ¿Pero hay algún grupo que no sea germano? Es decir, algo de por aquí cerquita, ¿OBK, María del Monte? No sé, algo.

¡Por supuesto! Hidrogenesse por ejemplo es todo un referente para nosotras. Y de manera curiosa y ya con el disco acabado descubrimos que tenemos muchísimo de Azul y Negro.

En vuestro repertorio hay mucho rollo pop en la onda Dinarama e incluso petardeo al pil-pil ¿Os gustaría ir a Eurovisión? Con el nivel que tenemos en el certamen, al menos algo diferente y que seguramente lo petaríamos. Aunque no soy mucho del eurofestival…

Siempre hemos fantaseado y bromeado con ir a Eurovisión. Anna es sueca así que lleva el concurso en los genes. Eso sí, iríamos representando a Alemania que durante muchos años se han comido 0 points y calculas que mínimo te va a caer algo por parte de España y Suecia. Sería un momentazo vernos sentadas en el sofá blanco ondeando las banderillas alemanas pero si nos llamasen de verdad no sé si nos atreveríamos a dar ese paso.

¿Qué significa el DKXD que titula el disco? ¿Es un galimatías, una contraseña o simplemente ganas de hacer que la peña se coma la perola?

Xoxé Tétano de Los Ganglios es el mago detrás de los diseños y vídeos de Die Katapult. El título de este disco se creó imaginando algo visual y llamativo. XD es nuestra parte millennial.

Hace unas décadas una canción en un anuncio era lo más, ahora lo petas si aparece en una serie. Y si encima es de Netflix, concretamente Élite… ¿Cómo se gestó esa colaboración? ¿Os ha aportado algunos durillos o más bien publicidad de la buena?

La colaboración con la serie ha sido a través de Elefant Records que hacen un gran trabajo editorial con televisiones y plataformas. De durillos no nos hemos enterado todavía pero desde luego nos ha dado algo más visibilidad o al menos a la canción en sí.

“Bouts de papier“ me recuerda un poco a canción francesa. ¿Puede ser? ¿Contiene algo personal?

Bueno, por algo está cantada en francés (risas). Es nuestra única canción de amor y nada autobiográfica.

Sommer in Rusland es tremendísima y machacona. ¿Sois mucho del bailoteo en medio de la pista o más bien de las rinconeras?

Somos mucho de bailoteo, pero a nuestra manera. Elena es más de cabecear y Anna cuando puede se mete en pogos.

“Abhängigkeit” es un título que cuesta hasta pronunciarlo, y una noche de drinkin ya ni os cuento, ¿De qué va? Me defiendo fatal con el alemán…

Abhëngigkeit significa dependencia. A partir de aquí que cada uno le dé la lectura que quiera y se lo lleve a su terreno. De hecho nosotras somos las primeras en interpretar de manera diferente los significados de ciertas canciones, democracia lírica.



Luego para “Für einen moment” os pasáis al folk. ¿Sois Die Katapult culos inquietos de la música o que tenéis el eclecticismo modo bandera?

Cierto, somos muy eclécticas con nuestros gustos musicales, pero sin duda esta canción no sonaría así si no fuese por Ian Catt. Es el único tema de todos los que le pasamos que no teníamos muy definido. Fue un poco “ahí lo llevas” y flipamos con el resultado.

¿Qué tal la colaboración con él?

(Nota del entrevistador: Ian Catt es un productor discográfico británico que ha hecho cosas taco de guapas con gente como Saint Etienne, Heavenly, The Field Mice , Northern Picture Library , Trembling Blue Stars y Occasional Keepers, The School , The Proctors y When Nalda Became Punk. Dicho queda)

Ha sido increíble. Sin darle casi indicaciones nos ha pillado completamente el rollo. Ha hecho magia con los sonidos y voces, le ha metido un toque de humor completamente en nuestra línea y ha aportado grandes ideas como por ejemplo introducir las voces en plan máquina expendedora en Bäckerei Digital y así dar pie a las diferentes versiones (está en Alemán, Japonés e Italiano). DKXD no sería lo mismo sin la producción de Ian Catt.

Explicarnos qué diferencia hay entre el sinte Elektron Analog Keys y la pianola con chunda-chunda de toda la vida.

La diferencia es que el sinte genera un tipo de sonido diferente. Te puede gustar más o menos. El Analog Keys te permite programar y modificar sonidos, tiene secuenciador y arpegiador, pudiendo programar canciones enteras o loops. No sabemos si es casualidad o si has investigado nuestro rider pero hace poco que tenemos un Elektron y la verdad es que estamos encantadas. A parte de que es muy bonito, pesa y ocupa poco y encima es Sueco, aporta un sonido muy de nuestro estilo. Además tiene un botón mágico que te permite activar el control midi y hacer vocoders perfectos.

¿Es hora de reivindicar a Jean-Michel Jarre? Veo mucho de él en vuestro disco.

Pues no nos lo habíamos planteado. Cuando eras niña y veías por la tele todos aquellos pingüinos con el Oxygene de fondo impactaba bastante.

Total Beschissen es muy tecno de los 80, tanto que la escuchas y el pelo se te carda solo. ¿Os inspira el sonido de esa década?

Totalmente, pero por suerte no nos ha dado por cardarnos el pelo ni ponernos hombreras. Tampoco hay que pasarse 🙂

Y por último, ¿Cómo es para Die Katapult trabajar con “Elefant”? Todos los entrevistados de su sello a los que entrevisto hablan maravillas…

Luis y Mon son los mejores. Llevan años en esto y siempre editando lo que a ellos les gusta sin tener en cuenta modas o ventas: lo suyo es pasión. El trato es súper familiar: ayudan, aconsejan y además tenemos muy en cuenta su opinión. La frase “lo que diga Luis” ya es un clásico en Can Die Katapult. Todo nuestro respeto y cariño para ellos.