Un nuevo libro recrea el viaje de los Beatles a Tenerife

La Editorial Milenio publica From Me To You, un libro de Jorge Fonte en forma de novela/ensayo epistolar que recrea el viaje que tres miembros de The Beatles realizaron a Tenerife en 1963. Un viaje que tuvo lugar en la primavera de 1963, entre el 29 de abril y el 9 de mayo, cuando Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr pasaron once días de vacaciones en la isla canaria como merecido premio tras un 1962 repleto de conciertos y después de la grabación de su primer LP, Please Please Me.

Los tres Beatles disfrutaron en aquellos días de las que probablemente fueron sus últimas vacaciones en total tranquilidad y anonimato, antes de pasar a formar parte de la historia de la música y de que se desatara la beatlemanía. Sólo dos días después de abandonar Tenerife, el grupo lograba el número uno en las listas de éxito británicas (el 11 de mayo de 1963), y ya nada volvería a ser igual en el mundo de la música.

Este libro, escrito en formato epistolar, cuenta cómo fueron esos días. Asistimos así a la antesala del

éxito de tres muchachos de tan solo 20 años que estaban a punto de convertirse en el grupo de

rock más importante de la historia. Las cartas que aparecen en él son fruto de la imaginación del

autor, pero los hechos que se describen en ellas son completamente auténticos.

Jorge Fonte nació en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) en julio de 1967 y, tras pasar por la

Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna, se graduó como Técnico Superior de Fotografía en la Escuela de Artes y Oficios Fernando Estévez de S/C de Tenerife. Durante más de veinte años se ha centrado en la publicación de ensayos cinematográficos con distintas editoriales nacionales, especializándose en dos autores principalmente: Woody Allen y Walt Disney. Su incursión en el mundo de la narrativa comenzó de la mano de Ediciones Idea con dos volúmenes de relatos eróticos, Natalia y otros relatos sólo para adultos (2017) y Milena Velba y más relatos sólo para adultos (2019), y sus dos primeras novelas, Una isla a la deriva (2018) y Llevadme a ver el mar (2021).

Con la Editorial Milenio (Lleida) Jorge Fonte ha publicado dos libros de cine y música, Woody Allen. Músico y cineasta (2015) y El sonido Disney. En busca de la canción perfecta (2018), y una novela, El hijo del apotalado (2022).