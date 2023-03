Escucha el primer adelanto de lo nuevo de Georgia

Georgia ha anunciado su regreso con su tercer álbum de estudio titulado Euphoric, el cual será lanzado el 28 de julio y unos días antes presentará en Primavera Sound Barcelona y Madrid. El álbum fue coproducido por Rostam (Animal Collective), conocido por trabajar con artistas como Haim, Carly Rae Jepsen y Clairo. Esta es la primera vez que trabaja con otro productor en su propio material, lo que ha resultado en diez canciones llenas de energía.

«Euphoric» es la continuación del aclamado disco anterior de Georgia, Seeking Thrills, que la consolidó como una de las mejores productoras y compositoras del Reino Unido. Desde entonces, ha colaborado con reconocidos artistas como Mura Masa, Gorillaz, Shygirl, Baby Tate, Dan Carey y David Jackson. Recientemente, ha trabajado con Olly Alexander de Years and Years y en el álbum número 1 de Shania Twain, Queen Of Me. Toda esta experiencia se ha reflejado en su nuevo álbum.

Georgia ha compartido el primer sencillo del disco, «It’s Euphoric», junto con un vibrante y atractivo video dirigido por Fa & Fon. La canción está impulsada por un suave éxtasis y comienza con una enraizada línea de bajo con la que Georgia juega a través de sus juguetones ritmos vocales. »

Escucha ‘It’s Euphoric’ de Georgia

Foto: Will Spooner