Disfruta un concierto completo de Dave Gahan & Soulsavers

Dave Gahan de Depeche Mode nos sorprendía a finales de 2021 con la publicación de un nuevo álbum junto a Soulsavers, el tercero que publican juntos tras The Light The Dead See (2012) y Angels & Ghosts (2016). Imposter es un álbum íntegro de versiones de artistas como Neil Young, Bob Dylan, Charles Chaplin, PJ Harvey, Cat Power y Mark Lanegan.

Grabado y producido por los propios Soulsavers en los estudios Shangri-La de Malibú, en California, este tercer trabajo de estudio ocupa el lugar más íntimo en la carrera de Dave Gahan & Soulsavers. Se trata de la historia de Gahan más allá de Depeche Mode, de su propia vida y en su propia voz pero a través de las canciones de otros… Tal y como él mismo reconoce “Estas canciones han marcado mi vida, aún me conmueven. Ahora espero que otras personas las sientan de forma especial, sobretodo esa gente que ama la música y lo ha hecho durante años”.

El combo no ha hecho gira, pero sí algunos conciertos especiales seleccionados, como el que tuvo lugar en París el pasado 10 de diciembre en la Salle Pleyel y que pudimos disfrutar a través del canal Arte.

Estas fueron las canciones interpretadas:

The Dark End of the Street (Dan Penn)

Strange Religion (Mark Lanegan)

Lilac Wine (Eartha Kitt)

I Held My Baby Last Night (Elmore James)

A Man Needs a Maid (Neil Young)

Metal Heart (Cat Power)

Shut Me Down (Rowland S. Howard)

Where My Love Lies Asleep (Gene Clark)

Smile (Nat King Cole)

The Desperate Kingdom of Love (PJ Harvey)

Not Dark Yet (Bob Dylan

Always on My Mind (Gwen McCrae)

Encore:

Revival

Personal Jesus (Depeche Mode)

John the Revelator (Depeche Mode)

Shine

Take Me Back Home

Disfruta del concierto de Dave Gahan & Soulsavers en París