Jane Weaver estrena otra canción de su nuevo trabajo

Jane Weaver adelanta otra de las canciones del que será su nuevo disco, previsto para el próximo 5 de marzo.

Ya habíamos escuchado “The revolution of super visions” que formará parte de ese nuevo disco, Flock, publicado por Fire Records. Será su primer álbum desde que en 2017 lanzara Modern Kosmology, si no tenemos en cuenta el disco de remezclas que publicó el año pasado.

Flock es un disco para tiempos extraños que, según Jane Weaver , es el que siempre ha querido hacer. Sin renunciar a sus característicos y personales elementos sonoros, la cantante inglesa se acerca más al formato tradicional de la canción pop en este nuevo trabajo.

Su nuevo single es “Heartlow” y viene acompañado por un vídeo a cargo de Douglas Hart (The Jesus & Mary Chain).