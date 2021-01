Los 20 discos más esperados de 2021

Empieza 2021 de manera oficial, una vez que hemos dejado atrás las Navidades, año nuevo, Reyes o una ola polar que ha congelado media España… es momento de digerir las ingestas, el turrón, el roscón y de mirar de una vez por todas hacia los 12 meses que tenemos por delante, con los discos más esperados de 2021.

La música es algo vivo y nos mantiene en un constante estado de alerta, recibiendo novedades semana a semana. Tenemos aún muy presentes nuestras listas de Mejores de 2020, pero pensar en el futuro y estar al tanto de todo lo bueno que llegará en los próximos meses

Hemos hecho un repaso por algunos de los álbumes que se publicarán este 2021 y este es el resultado, que hemos querido acotar a 20 (sí, son muchos más) y ordenar en alfabético:

Arcade Fire – Título por confirmar

El sexto trabajo de los canadienses llegará en algún momento de 2021. Han pasado cuatro años desde discreto Everything Now y ya sabemos que hay nuevo material a punto de salir a la luz.

Así lo contaban hace unas semanas: “Tenemos un estudio, por lo que tenemos todo lo que podría querer (teclados, batería electrónica, piano) y el jodido tiempo (…). Una vez que tu cuerpo se activa, no hay manera de pararlo, por lo que he estado componiendo”. Una de las previsibles nuevas canciones es esta “Generation A” estrenada en la televisión norteamericana:

Arctic Monkeys – Título por confirmar

Otro de los discos más esperados de 2021 es lo nuevo de los de Alex Turner, que tiene pinta de reválida. Porque no nos engañemos, Tranquility Base Hotel + Casino nos dejó un poco fríos a los que anhelábamos otra obra de guitarras afiladas o al menos, un trabajo en la misma estela de AM. Según su manager Ian McAndrew: ”Están trabajando en nueva música. en estos tiempos tan inciertos, algunos de los chicos se han estado yendo pero espero que el año que viene empiecen a grabar otras nuevas canciones, más nuevas ideas que tengan vistas hacia el futuro para publicar un nuevo álbum”.

De momento esperamos recordando su reciente directo editado hace pocas semanas.

Billie Eilish – Título por confirmar

La nueva perla de la música norteamericana dejó a todo el mundo flipado con su debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, publicado en marzo de 2019. El pasado año demostró con creces que no es flor de un día no solo por poner música a lo nuevo (y aún no estrenado) de James Bond: ‘No Time To Die’, sino por canciones tan redondas como “My future”:

Carolina Durante – Título por confirmar

La irrupción de los madrileños hace apenas un par de años fue toda una sorpresa. Su colección de himnos llegaba muy alto para devolver las guitarras al lugar de donde nunca tendrían que haber desertado. Su debut supuso la confirmación de todo lo que habían estado planeando y ahora les toca lo más difícil, mantener el mojo en su esperado segundo disco, que tendrán que defender (si todo va bien) en el Wizink Center de Madrid el próximo 20 de diciembre de 2021.

Chromatics – Dear Tommy

Chromatics llevan casi siete!! años hablando de su nuevo disco, Dear Tommy, del que conocimos su lista de canciones la pasada primavera. Johnny Jewel y sus compañeros Ruth Radelet, Nat Walker y Adam Miller se están haciendo de rogar en exceso, pero estamos convencidos que el resultado merecerá la pena. ¿Cuándo llegará? eso es otro cantar. De momento podemos ir afilando los dientes con canciones como “Teacher”.

CHVRCHES – Título por confirmar

Todo parece indicar que no tendremos que esperar demasiado para escuchar lo nuevo de los escoceses, ya que podría editarse esta misma primavera. Tres años más tarde de Love Is Dead (2018) se publicará la nueva aventura de los de Lauren Mayberry, que según apuntaba hace unos días, sigue el sonido de la banda, aunque es diferente a todo lo que han lanzado hasta ahora.

Durante los meses de reclusión forzada nos regalaron una versión confinada de su tema “Forever”:

The Cure – Título (s) por confirmar

Puede sonar a coña, pero llevamos 3 años incluyendo a los de Robert Smith en este listado de discos más esperados. Y es que el líder de The Cure lleva desde 2019 asegurando que tenía listo el que previsiblemente sería su último trabajo. Incluso llegó a afirmarse que no era un disco, que eran tres. Ya no sabemos ni qué creernos, pero no han dejado de insistirnos en que tengamos paciencia, que esta nueva producción será la más intensa, dramática, emocional y triste en todo el catalogo de la banda.

Cruzamos los dedos y recordamos una de sus últimas composiciones, que de momento no conocemos en su versión de estudio.

Father John Misty – Título por confirmar

Otro al que esperamos con ganas. Josh Tillman previsiblemente lanzará el sucesor de God’s Favourite Costumer (2018) a lo largo de los próximos doce meses según los últimos rumores. Las últimas noticias que tenemos de él se remontan al pasado verano, cuando se unió al club del single de Subpop para regalarnos un par de temas tan estupendos como esta “To S.”.

Garbage – Título por confirmar

El séptimo disco de Garbage está terminado, según afirmaron el pasado otoño en sus redes sociales. La banda de Shirley Manson y Butch Vig tienen listo el segundo álbum desde su resurrección con Strange Little Birds (2016), en el que retomaban sus mejores poses noventeras. Hasta que tengamos más datos, recordemos una de sus recientes canciones.

God Is An Astronaut – Ghost Tapes #10

En noviembre nos enteramos de que God Is An Astronaut tenían un nuevo disco listo titulado Ghost Tapes #10 que será publicado a través del sello Napalm Records el próximo 12 de febrero. Tener la suerte de volver a gozar de los desarrollos instrumentales de la genial banda irlandesa es una auténtica gozada. Basta escuchar “Burial”, su primer adelanto, para constatarlo:

The Jesus And Mary Chain – Título por confirmar

The Jesus & Mary Chain volvían a la vida dos décadas después de su separación con el digno Damage and Joy (2017), que contaba con la producción de Youth (Killing Joke) e incluía las colaboraciones de Isobel Campbell, Sky Ferreira, Bernadette Denning y su hermana Linda Reid. En cuanto puedan volver a los escenarios tienen previsto revisitar su segunda obra, Darklands (1987), después de la cuál llegará un nuevo álbum del que de momento no tenemos noticias, pero según apuntaron hace casi un año, está grabado y previsto para este 2021. Recordemos una de las canciones de su anterior obra.

Lana Del Rey – Chemtrails Over The Country Club

Estaba previsto que se hubiera publicado en 2020, pero finalmente Chemtrails Over the Country Club fue retrasado a marzo de este año. Ya sabemos que el disco ha sido escrito y producido por Lana Del Rey y su colaborador Jack Antonoff, y grabado en Los Angeles y también conocemos la maravillosa “Let Me Love You Like a Woman”. Ahora solo nos queda poder escuchar el resto, que será muy pronto.

Love Of Lesbian – V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada)

Otro de esos discos esperados que se había quedado atascado es lo nuevo de Love Of Lesbian. La continuación de El Poeta Halley (2016, Warner) llegará el próximo mes de abril y contará con ilustres invitados como Bunbury o Cristina Martínez y Álbaro Arizaleta de El Columpio Asesino. De momento hemos conocido dos de sus temas,“Cosmos (Antisistema Solar)” y la que le da título:

Mogwai – As The Love Continues

Otro de nuestros grupos más queridos saca disco próximamente. As The Love Continues es su título, y se publicará el próximo 19 de febrero a través de su sello Rock Action. En el disco participan Atticus Ross, de Nine Inch Nails y el saxofonista Colin Stetson. Así suena una de sus canciones, “Dry Fantasy”:

Queens Of The Stone Age – Título por confirmar

Otro disco que llegará en 2021 y lo hará cuatro años después de Villains (2017), es lo nuevo de los norteamericanos Queens Of The Stone Age. Así trascendió en una reciente entrevista con Alison Mosshart de The Kills, que afirmaba que los de Josh Homme se encontraban en el estudio preparando nuevo álbum. Un nuevo álbum que ya tiene una primera fecha de presentación confirmada en nuestro país, el DCODE que se celebra en Madrid los días 10 y 11 de septiembre.

Rosalía – Título por confirmar

¡La Rosalía! Nuestra artista más internacional se ha convertido en un fenómeno global tras el éxito sin precedentes de su segundo disco, El Mal Querer (2018) y todo lo que ha llegado después de su publicación. Simplemente, recopilando todos los sencillos que ha ido estrenando desde entonces, ya tendría material suficiente para conformar otro álbum, pero estamos seguros de que lo que viene es algo más, esperamos tan interesante como algunas de esas canciones o sus colaboraciones recientes con James Blake, Travis Scott, Arca o The Weeknd. Genio y figura.

Slowdive – Título por confirmar

Otra de nuestras debilidades. Tras su separación y reconversión en los recomendables Mojave 3, Slowdive regresaban por todo lo alto en 2017 con un nuevo LP que cumplió todas las expectativas. El disco homónimo con el que volvían a brillar con la fuerza de sus primeras obras.Un Slowdive en el que recuperaban el sonido de sus primeros años y se alejan del tono experimental que tuvo su carrera en los últimos tiempos.

Los de Neil Halstead, Rachel Goswell y compañía confirmaban hace unas semanas que había un disco nuevo en camino y nosotros, no podemos estar más contentos.

St. Vincent – Título por confirmar

Annie Clark también tiene lista la continuación de su aclamado disco del 2017, MASSEDUCTION. Un trabajo que tuvo su reverso en MassEducation, dejaba al desnudo las exquisitas composiciones del primero. En 2021 llega el momento de descubrir nueva música de la genial artista y productora, que ya ha adelantado que sus nuevas canciones están influenciadas por Stevie Wonder y Sly And The Family Stone.

Teenage Fanclub – Endless Arcade

La continuación del espléndido ‘Here’ (2016) se editará el día 5 de marzo del 2021 a través de Merge. El combo formado por Norman Blake, Francis MacDonald y compañía está de vuelta con su primer trabajo sin el histórico Gerard Love a quien bien seguro echaremos de menos, aunque con canciones como “Everything Is Falling Apart” o “Home”, seguiremos amándoles incondicionalmente.

The War On Drugs – Título por confirmar

2020 terminaba con el primer disco en directo de The War On Drugs, LIVE DRUGS, una obra de 70 minutos con todas las virtudes que nos han dejado en los últimos tiempos los de Adam Granduciel. En 2021 volveremos a tener noticias suyas, pero ya para descubrir sus nuevas canciones y el sucesor de A Deeper Understanding. El pasado mes de marzo nos enseñaron tres, “I Don’t Wanna Wait”, “Harmonious Dream” y “Victim”, que de momento desconocemos si formarán parte de este nuevo trabajo.