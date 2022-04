Escucha el nuevo sencillo de Los Chill

Los Chill es una joven banda madrileña de glitter shock rock, afincada en Madrid, liderada por los burgaleses Vicen Noise (voz y guitarra) y Trash Diamond (guitarra solista). Su trayectoria arrancó hace dos años, y desde entonces han ido creciendo en directo, abriendo para artistas como The Cavemen o King Khan’s. En breve actuarán en Ponferrada dentro del festival Family Spree goes to Freakland! (15 y 16 de abril), organizado por el sello Family Spree Recordings que los ha fichado recientemente.

Hoy Los Chill publican su sencillo “Disco kid”. Una canción que habla sobre una persona joven que se siente en su plenitud por la noche, en los bares y con su gente, mientras que detesta la vida mundana y rutinaria. “Disco kid” es movida, divertida, bailable, mostrando influencia del pop de finales de los 70s, new wave, freak rock o disco glam.

El vídeo que acompaña a “Disco kid” ha sido dirigido por el propio Trash Diamond, guitarrista del grupo y también director de cine. El videoclip es solo la primera parte de una historia que queda abierta y se irá resolviendo en futuros lanzamientos. Cuenta la historia de unos jóvenes que son invitados a una fiesta la cual está regentada por los miembros de la banda, todo parece normal a priori, pero nada es lo que parece. Fue grabado en 16mm para enfatizar el look sucio, con esos colores tan concretos que solo puede conseguir la película.

A continuación puedes ver y escuchar “Disco kid”, lo nuevo de Los Chill.

