Escucha el nuevo sencillo de Serch., “Cloud shapes”

Tal como os venimos comentando en las últimas semanas, el cuarteto barcelonés Serch. se dispone a publicar su cuarto álbum, Post. Un disco que editará Flor y Nata Records del que hace menos de un mes nos presentaron un primer sencillo de adelanto, “Only connection”, que estrenamos en Muzikalia.

El segundo sencillo de Post, lo nuevo de Serch., ya ha visto la luz y se titula “Cloud shapes”. El sencillo incluye la versión original de la canción titular, junto a una remezcla del mismo realizada por We Are Not DJ’s y otra remezcla, en este caso del anterior sencillo “Only connection”, hecha por Howell-Jolly.

“Cloud shapes” es el último sencillo de avance de Post. Una pieza enérgica con vocación de himno que habla sobre la necesidad de recordar a la gente que ha sido importante en nuestras vidas y, por las circunstancias que sean, ya no están.

A continuación puedes escuchar el nuevo sencillo de Serch., “Cloud shapes”.

“Cloud shapes” se presenta también con un vídeo dirigido por Miguel Ángel Caro y filmado por Iñaki Gorráiz que puedes ver a continuación.

El próximo 14 de mayo a las 20:30h Serch estarán actuando en la sala ZoW1E de L’Hospitalet de Llobregat (BCN) en un concierto conjunto con Comando Suzie organizado por Curtcircuit. Las entradas anticipadas están ya a la venta en la plataforma Codetickets.