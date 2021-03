Escucha el primer disco de The Stirrings, X-Ray Eyes

The Stirrings es una banda de rock experimental con estructuras pop y toque shoegaze. El grupo surge en 2018 del encuentro entre el productor Raúl Galán Berlanga (sintetizadores) y el guitarrista Juan Pérez Marina con el músico neoyorquino Ryan Louis Bradley (bajo y voz). De ellos te hablamos hace un par de meses en nuestra PlayList Emergente de la Semana para presentaros “Bottle of filth”, adelanto de su primer álbum. Un disco que ya está en la calle y que se llama X-Ray Eyes.

Este primer álbum de The Stirrings muestra a una banda en equilibrio entre su faceta más pop y su interés por experimentar. Bajo esa premisa nos ofrecen unas canciones que mantienen cierta estructura pop pero jugando con los ecos, los coros, la electrónica y la distorsión para crear ambientes estimulantes que arropan perfectamente a las melodías principales. Entre pasajes más ruidosos y otros más atmosféricos, las canciones se van desarrollando con efectos a ratos sorprendentes y siempre excitantes. Por momentos parece que estemos escuchando a los U2 más experimentales de los 80, a The Doors derramando psicodelia sobre una base de noise pop o a The Cult haciendo shoegaze.

X-Ray Eyes incluye, además de ocho canciones originales, una versión de Lana del Rey (“Gods & monsters”) y otra de The Doors (“Five to one”). Colabora Carmen Hund (Yay, Rayo) a las voces. El disco se grabó en 2020 entre los Estudios Metropol (Fran Meneses) y los propios estudios del grupo en Madrid. La producción ha estado a cargo de la propia banda, la mezcla es obra de Raúl Galán y la masterización la realizó Guille Mostaza en Álamo Shock.

A continuación puedes escuchar X-Ray Eyes, el primer álbum de The Stirrings, en Spotify. También lo puedes hacer en la página de Bandcamp del grupo.

The Stirrings en redes sociales:

Instagram

Facebook

Twitter

Página web oficial

Canal de YouTube