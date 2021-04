My Bloody Valentine vuelven al streaming y anuncian reediciones

My Bloody Valentine vuelven a ser noticia. La banda formada por Kevin Shields, Colm O´Ciosoig, Debbie Googe y Bilinda Butcher lleva anunciando los últimos años que está preparando nuevas canciones, pero nada nuevo en el horizonte desde que lanzaran m v b en 2013, su última entrega hasta la fecha.

Kevin Shields siempre ha jugado al despiste. En 2014 el mago del shoegaze contaba en Pitchfork que en los meses de octubre o noviembre se reuniría con sus compañeros para preparar nuevas canciones que formarían parte de un nuevo EP. Cuatro años más tarde en una entrevista con npr, comentaba de que empezaron a grabar en analógico el pasado verano, manifestando que presentarían nuevos temas en sus actuaciones de los próximos meses, antes de las cuales les gustaría lanzar un EP. Que por su parte, quería cambiar su habitual proceso creativo “Quiero cambiarlo un poco y salirme de mi proceso de… cada 22 años hago un disco, salgo de gira y desaparezco por 5 años”.

My Bloody Valentiene vuelven a los servicios de streaming

De momento no tenemos muchas más noticias al respecto y conociendo a Shields no sabemos si estas nuevas canciones llegarán de manera inminente, o lo harán dentro de 10 años, pero el caso es que algo hay y My Bloody Valentine presentaron una canción nueva ese 2018 en una presentación en Oakland.

Hoy 31 de marzo los británicos vuelven con su discografía a los servicios de streaming. Por fin podremos disfrutar de Isn´t Anything (1988), Loveless (1991) y el antes mencionado m v b (2013), además de la joya de la corona, sus primeros EPs: You Made Me Realise (1988), Glider (1990) y Tremolo (1991) en un recopilatorio que además, incluye material extra. Sin embargo no hay rastro de los antiguos This Is Your Bloody Valentine (1985) ni Ecstasy (987), además de la compilación Ecstasy and Wine (1989).

Aparte, el grupo ha anunciado su fichaje por Domino y reeditará todos sus álbumes el próximo mes de mayo. Puedes hacer la reserva en este enlace.

Disfruta de ep’s 1988-1991 and rare tracks de My Bloody Valentine