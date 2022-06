Escucha el segundo disco de Saphie Wells

Saphie Wells es una cantante peruano-estadounidense afincada en Barcelona que, tras encabezar distintas bandas de swing y jazz, publicó hace un año Inside Out, su primer disco en solitario. Hace unas semanas incluimos en nuestra PlayList Emergente de la Semana su canción “Duke”, último sencillo perteneciente a su segundo disco. Un segundo disco que contiene seis temas y que responde al nombre de Bittersweet.

Saphie Wells ha liderado a lo largo de su carrera varias bandas de swing y jazz, algo que se nota sobre todo en este segundo EP. Aunque en su debut ya combinaba indie pop con toques de jazz de ascendencia latina, el pop parece ceder un tanto en favor del jazz y el soul en este delicioso Bittersweet. Encontramos en el álbum baladones en toda regla como “Hold me”, canciones con un aire más latino como “What am I gonna do?”, maravillas acústicas como la ya conocida “Duke” con su ukelele, el aroma jamaicano de “Go back to where we were” y bonitas piezas de jazz vocal como “Go to you”. El título del disco ya hace pensar que todo no será tan sencillo, conviviendo en estas canciones, a pesar de su belleza sonora, las cara dulce del amor con su reverso amargo. Contrastes que la vida nos va ofreciendo, y que aquí se convierten en canciones de bonita factura que con su placidez tonifican el alma.

A continuación puedes escuchar Bittersweet, el último trabajo hasta la fecha de Saphie Wells.

(las fotos de Saphie Wells son obra de Daniela Carvalho)