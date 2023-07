Siouxsie + Warpaint (Noches del Botánico) Madrid 29/06/23

No seremos nosotros los que empecemos a subirnos al carro de Siouxsie a estas alturas, llevamos haciéndolo mucho antes de que se anunciara su regreso a la actividad. Una década de ausencia, tan solo interrumpida en 2015 por su contribución a la banda sonora de la serie Hannibal. Esta gira, que ha llegado sin que la esperásemos y sin disco a la vista, es una ocasión pintada para volver a vibrar con estas canciones en directo, y por qué no, para reivindicar y celebrar esa vigente figura.

Si piensan en eso antes llamado afterpunk y posteriormente post-punk, se les vendrán a la cabeza Joy Division, The Cure, Bauhaus, The Sisters Of Mercy o Parálisis Permanante, da igual, Siouxsie llegó antes alumbrando el camino y erigiéndose en absoluta reina del género, algo doblemente meritorio en una escena dominada por hombres. Su presencia en el escenario y fuera de él desafiaba estereotipos gracias a esa actitud empoderada, que inspiró cientos de bandas a seguir sus pasos. El ADN de Siouxsie Sioux y sus Banshees se puede encontrar en Garbage, Florence + The Machine, Savages, Curve, Ladytron… ninguno sería como son sin haberla conocido.

La cita era obligada. Su aura impregnaba cada altavoz de ese maravilloso emplazamiento que acoge Noches del Botánico, donde podíamos escuchar sus canciones desde primera hora de la tarde. Tuvimos que esperar hasta las 22:30 para volver a comprobar que su grandeza sigue inalterada. Llegó vestida en plata y convenció. Con cada movimiento, con cada gesto, con esa elegante forma de moverse y con una banda a altura con la que atacó un repertorio con concesiones tanto a recién llegados, como al fandom más fiel. El inicio con las oscuras «Night Shift» y «Arabian Knights» del glorioso Juju (1981), fue un verdadero regalo para la vieja escuela que igualmente vibró con singles como «Kiss Them for Me», «Cities in Dust», «Happy House», «Christine» o su popular versión de «Dear Prucence».

El punto más endeble quizá fue la voz, que en los primeros momentos de la noche no terminaba de llegar donde acostumbrada. Dos tonos más bajos de lo habitual que en ocasiones deslucían algo la interpretación, pero según avanzó el concierto la cosa mejoró. Rescató «Face to Face» de la banda sonora de Batman Returns (Tim Burton, 1992) con un previo «buenas noches gatitos» y la aparición de dos ojos felinos en las pantallas; trajo de vuelta a The Creatures con «But Not Them» y sus geniales percusiones, y brilló especialmente en las canciones de ese más que digno Mantaray (2007) del que sonaron sus cuatro primeros cortes, el guitarreo glam de «About to Happen», los aires cinematográficos de «Here Comes That Day», la serpenteante «Loveless» y una poderosa «Into a Swan» en el tramo final.

Hubo sorpresas como «Land’s End» o «Sin in My Heart» y culminó el concierto con «Spellbound». Los allí presentes enseguida entendieron estar ante una de esas actuaciones que no se viven todos los días, incluso los que se pasaron todo el concierto hablando para luego sacar el móvil, grabar un trozo de «Hong Kong Garden» -que tampoco faltó- y compartirlo en redes. Diosa.

Antes habían llegado Warpaint con sus atmósferas y esa habitual mezcla de géneros en la que cabe el rock psicodélico, el dream pop, el art rock y el shoegaze. La banda de Emily Kokal (guitarra, voces), Jenny Lee Lindberg (bajo, voces), Stella Mozgawa (batería, voces) y Theresa Wayman (guitarra, voces) hizo un repaso por sus principales logros, con especial presencia de su disco homónimo, del que sonaron canciones tan esperadas como «Intro», «Keep It Healthy» o esa «Love Is to Die» con sus capas de guitarras y su ritmo contagioso.

Habían abierto con la delicada «Stars» y no faltaron la enérgica y bailable «New Song», ese primer éxito «Undertow», ni las recientes «Champion» o «Hard to Tell You» de su último disco, Radiate Like This (2022)

Fotos Siouxsie: Blanca Orcasitas