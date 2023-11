Aloud Music cumple 20 años y lo celebra con una gran fiesta en Barcelona el próximo sábado 11 de noviembre en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona (entradas aquí). El motivo es brindar por estas dos décadas y juntar a aristas tanto que hayan pasado por el sello, como que se muevan en su órbita. Ahí estarán Viva Belgrado versionando a At The Drive-In, Lisabö, Nordic Giants, Doble Capa y (lo:muêso).

Invitamos a nuestro amigo Sergio Picón, fundador del sello junto a su mujer Nuria Ferré; por cierto, también fundadores de esta casa, a pasar por Conexiones MZK y hacemos un repaso por estas dos décadas de riesgo y de vivir en los márgenes. De cómo fue creciendo un sello totalmente autosugestionado y a la vez, cómo fueron poniendo en marcha aventuras tan apasionantes e interesantes como el AMFest.

Como fue una charla distendida, como suelen ser nuestras charlas, la escucharemos del tirón, con algún que otro inciso para escuchar a algunos de los artistas del pasado y del presente de Aloud Music. 20 años de música que hemos intentado condensar en las pocas bajas que tienes a continuación.

Suenan:

Bloomington – Empezar otra vez

Nothink – In a Row

The Last 3 Lines – Fish Tank

PUPUT – Lletania a l’amor de la mort

Marina Herlop – Odesa

Viva Belgrado – Ikebukuro Sunshine

Pinpilinpussies – ERRE

Los Sara Fontán – Magaluf

Escucha el especial: 20 años de Aloud Music

En Spotify

