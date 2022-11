Especial: Los 15 mejores regresos tras una separación

Vuelve el podcast de Muzikalia, vuelve Conexiones MZK, un espacio del que ya sabes que puedes ser mecenas apoyándolo desde el botón azul de Ivoox. Hoy queremos dedicar el espacio a los 15 mejores regresos tras una separación.

Grupos que se dieron una segunda oportunidad y les salió bien. Hemos preferido obviar esos casos sangrantes motivados por dinero que dieron como resultado álbumes totalmente olvidables. La exclusa para realizar este episodio es que hace pocos días Everything But the Girl confirmaban que tendrían nuevo disco después de 24 años. Esto nos dio pie para juntar hora y media de canciones de otros tantos artistas que nos encantan y que hicieron lo propio.

Suponemos que no estarán todos los que esperáis, pero sí unos cuantos a quienes recordaremos intentando, como es habitual, saltarnos sus canciones más obvias. Te dejamos con quince bandas que dijeron adiós y que afortunadamente para todos, volvieron a regalarnos nuevas canciones. Algunas en activo, otras ya no, pero todas ellas estupendas.

