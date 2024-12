Sorteo: ¿Quieres escuchar el nuevo EP de Nudozurdo en su estudio?

Nudozurdo tienen nuevo EP, No te puedes rendir, grabado en colaboración con Pablo Pulido en Estudio Uno, mezclado por Paul Corkett (reconocido por su trabajo con artistas como The Cure, Björk y Nick Cave), y masterizado por el dos veces ganador del Grammy Brian Lucey (Black Keys, Cage the Elephant, Lizzo).

Un lanzamiento que se edita el próximo 20 de diciembre del que ya hemos escuchado dos de sus canciones, una “Cura de Humildad» que alterna entre la privacidad emocional y la grandilocuencia épica, además de «Brutalismán» que contó con la participación de Alondra Bentley.

¿Te gustaría escucharlo antes que nadie y que la propia banda te cuente más de estas canciones? Te invitamos a una listening party el próximo 19 de diciembre exclusiva para fans. Tenemos 5 invitaciones dobles (para que vengas acompañadx).

Cómo puedes conseguir las invitaciones? Siendo parte de nuestra lista de correo, siguiéndo a Muziklia en Instagram, enviando un mail a mzk @ muzikalia . com en el asunto “listening Party”, indicándonos tu nombre y apellidos.

Lxs ganadorxs serán comunicados el próximo 16 de diciembre (solo podrán participar quienes cumplan los requisitos que solicitamos).