Especial: Muere Phil Spector, padre del Wall Of Sound

Phil Spector, compositor y productor estadounidense ha fallecido a los 81 años. El creador del Wall of Sound había contraído Covid-19 y fue trasladado de urgencia al hospital después de tener problemas para respirar.

Según informa el medio TMZ, Spector fue diagnosticado por primera vez con el virus hace cuatro semanas, cuando fue hospitalizado por primera vez. Inicialmente se recuperó bien y fue dado de alta del hospital, antes de volver a sentirse mal. Spector había sido trasladado al hospital desde su celda de la prisión, donde había estado cumpliendo una condena de 19 años a cadena perpetua. sentencia por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. Fue condenado en 2009, seis años después de que Lana fuera hallada muerta en la casa de Spector con un disparo.

Harvey Philip Spector es uno de los productores míticos en la historia de la música norteamericana. Hace algunas semanas le recordábamos en nuestro podcast al enumerar a los 15 más influyentes de todos los tiempos. Encontró fama como productor de discos, músico y compositor y era conocido por desarrollar en los 60 una fórmula de producción musical conocida como Wall of Sound, esa técnica basada en dotar de densidad a la música, de capas y capas de sonido, reverbs y la suma de instrumentos tocados al unísono, algo que luego fue adoptado por un montón de artistas, entre quienes se encuentran Bruce Springsteen y The Beach Boys.

Spector inició su carrera a finales de la década de 1950 como guitarrista y vocalista de los Teddy Bears. Trabajó y produjo discos para grandes nombres como las Ronettes e Ike y Tina Turner, antes de anunciar su retiro de la industria de la música en 1966. Tres años más tarde, Spector decidió poner fin a su retiro y volver al negocio de la música para trabajar con The Beatles y producir su álbum Let It Be, lanzado en 1970. También acompañó en sus carreras de solistas a John Lennon y George Harrison, y apareció en los créditos de artistas como The Righteous Brothers, Leonard Cohen o los Ramones.

Recordamos su trascendencia con 10 de sus producciones más memorables: