Nacho Vegas comparte una playlist con sus canciones favoritas

Quienes seguimos la carrera de Nacho Vegas desde que nos sorprendiera con un debut como Actos Inexplicables (2001) hasta sus últimos movimientos con el notable recopilatorio Oro, salitre y carbón. Diez años de marxophonismo (2011-2020), conocemos a través de su música o sus múltiples entrevistas, algunas de sus influencias más obvias.

Estos días Nacho ha compartido una playlist a través del Spotify de su nuevo sello, Oso Polita, que ha llamado Canciónicas peligrósicas para las másicas. 22 canciones de los más variados estilos en las que muchos supondrían multitud de piezas de folk atormentado, Dylan y demás, pero que por el contrario incluye referencias como Violeta Parra, Chico Buarque, Ennio Morricone, Einstürzende Neubauten, The Tiger Lillies, John Prine, Kumbia Queers o los Surfin’ Bichos de Fernando Alfaro.

El propio Nacho Vegas, comenta en Twitter que es la primera vez que nos graba una cita y la comparte. Y bromea con la inclusión de dos canciones propias:

Antes decíamos “te grabé una cinta”; hoy es “hice una playlist”. Bueno, siguen siendo canciones que me gustan seleccionadas con cariño, con la diferencia de que ahora las puedo compartir públicamente. Esta es la primera que hago, para quien guste ??: https://t.co/vEN1vomFIt

Nota: Si incluyo dos temas propios no es porque me escuche a mí mismo en un ejercicio de onanismo musical ego trip (eso ya lo hacen tipos como Mark Kozelek), sino porque me dicen mis compas de @OsoPolitaDiscos que son cosas que nos vienen bien para la difusión digital y tal… ?

— Nacho Vegas (@NachoVegasTwit) January 16, 2021