Fallece el productor Andrew Weatherall, figura clave de Screamadelica

Andrew Weatherall ha fallecido a los 56 años a causa de una embolia pulmonar. El prestigioso productor, músico y DJ estaba ingresado en Londres con problemas respiratorios y un cuágulo ha propiciado su muerte, según ha confirmado su agencia de management: “Lamentamos profundamente anunciar que el famoso DJ y músico Andrew Weatherall fallecía en la madrugada de este lunes 17 de febrero de 2020 en el Hospital Whipps Cross de Londres. La causa de la muerte fue una embolia pulmonar. Estaba siendo tratado en el hospital, pero desafortunadamente el coágulo de sangre llegó a su corazón. Su muerte fue rápida y pacífica”.

Después de foguearse en la escena post-punk, Weatherall se convirtió en una figura clave en la música británica más underground, siendo de los DJs clave en el movimiento acid house de finales de la década de 1980. Danny Rampling lo reclutó para pinchar en el club nocturno de Londres Shoom, y pronto fundó el sello discográfico Boy’s Own Recordings y el equipo de producción Bocca Juniors.

Otros proyectos musicales fueron Sabres Of Paradise junto a Jagz Kooner o el dúo Two Lone Swordsmen junto a Keith Tenniswood, aunque quizás su trabajo más famoso fue con Primal Scream en su álbum de 1991 Screamadelica. Su contribución junto con la banda de Bobby Gillespie y su producción lo convirtió en uno de los discos más celebrados de la década de 1990. Trabajó con Happy Mondays, New Order, Saint Etienne, Doves, Death In Vegas, James, Trentemoller…

Algunos músicos y personajes de la cultura le han rendido su particular homenaje en redes:

Absolutely distraught to hear this terrible news. Andrew was a longtime friend, collaborator and one of most talented persons I’ve known. Also one of the nicest. Genius is an overworked term but I’m struggling to think of anything else that defines him. https://t.co/nWlyE75bL5 — Irvine Welsh (@IrvineWelsh) February 17, 2020

Weatherall was a font of all things amazing when it came to music. I’ll miss his enthusiasm and his ace recommendations. A good friend and inspiration to so many x x pic.twitter.com/0OEVdoaets — Tim Burgess (@Tim_Burgess) February 17, 2020

We’re stunned by the news of Andy’s passing, our love and thoughts are with his family and his many, many friends. Doves xxxx https://t.co/BXdXYvFRnP — Doves (@dovesmusicblog) February 17, 2020

An absolute titan of music has passed on. RIP Andrew Weatherall ? — Andy Bell (@Andybebop) February 17, 2020

Descanse en paz.