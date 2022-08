Una nueva etapa del post-punk llega a Conexiones MZK. Un movimiento tiene tres etapas claramente diferenciadas. La primera y original, nacería en 1978, cuando el punk empezaba a agonizar y era una mezcla de estilos, entre la new wave, los sintetizadores o las guitarras. Ahí teníamos a bandas Public Image Limited, Wire, Gang Of Four, Joy Division, Bauhaus, Echo & The Bunnymen, los primeros The Cure, Siouxsie & The Banshees… Digamos que el movimiento duró hasta aproximadamente 1984, aunque muchos de estos artistas continuaron con sus carreras o incluso aún lo hacen. No existe un sonido claro con el que identificarlo, fue una evolución del punk de un carácter más introspectivo, densos bajos, guitarras afiladas, etc

A principios del siglo XXI hubo un renacimiento, un nuevo post-punk que en su momento se bautizó como revival postpunk y que nos trajo a Interpol, Franz Ferdinand, Bloc Party, The Libertines y posteriormente y un peldaño por debajo, a Maxïmo Park, The Futurehads, The Rakes, Editors… hasta que años más tarde llegaran Arctic Monkeys. Todos ellos bebían no solo de aquellos Gang Of Four, Joy Division y demás, también de The Clash, Buzzcocks o The Jam.

Con esta oleada agonizando, a mediados de los 2010 el movimiento tuvo una nueva sacudida a la que hoy le dedicamos este especial. Si hay algo que caracteriza a esta nueva era del post-punk es su compromiso o el carácter menos lúdico y más profundo. Les une, como a los que se revelaron contra Tatcher, su lucha ante la precariedad, el Brexit, las desigualdades o el auge de la extrema derecha. Una nueva sacudida surgida en Gran Bretaña y caracterizada por sus guitarras afiladas, letras contestatarias y chispazos de energía. Escucharemos a 20 bandas inglesas e irlandesas, nuevos adalides de esta corriente, llamados a cambiar la música de nuestro tiempo.

Escucha el especial: Nuevo post-punk británico

