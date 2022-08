The Kooks – 10 Tracks To Echo In The Dark (AWAL Recordings / Popstock!)

No hay mucho que rascar en estas «10 canciones para hacer eco en la oscuridad» con las que The Kooks han regresado cuatro año después de Let’s Go Sunshine (2018). Como muchos de sus coetáneos surgidos en las islas a comienzos de siglo, los de Brighton nacieron bajo la influencia de la british invasion y el neopostpunk, quedando un poco en tierra de nadie aunque pueden presumir de seguir en activo casi veinte años después. Los de Luke Pritchard siguen en una constante búsqueda de identidad desde el ya lejano Inside In / Inside Out (Virgin, 2006) que de momento no han podido superar.

En este 10 Tracks To Echo In The Dark, que ha ido llegando por partes, -primero lanzaron ‘Connection, Echo In The Dark pt I’, poco después llegó ‘Beautiful World, Echo In The Dark pt II’-, comenzó a fraguarse en Berlín, donde Pritchard contó con la ayuda del músico y productor alemán Tobias Kuhn para dar forma a sus nuevas composiciones. Esa búsqueda de espíritu europeo o de encontrar la inspiración que tantos han hallado en la capital germana (Bowie, Iggy, U2…) se queda en mera anécdota, ya que la mayoría de los temas hablan de la felicidad que ha encontrado el cantante en su recién estrenada paternidad.

En lo musical, lo nuevo de The Kooks no es más que el último revivalismo que todo lo inunda estos últimos años. Sintetizadores de la década de los 80 que en momentos como «Jesse James» recuerdan a Duran Duran o en «Closer» a Tears For Fears. En «Sailing On a Dream» intentan acercarse al Bowie de la época de Lets Dance (1983), mientras que en «Beautiful World» con la compañía de sus viejos amigos Milky Chance le dan al el reggae-pop para anuncios de cervezas. Entre lo más reseñable, el contagioso ritmo de «Conecction», la bailable y pegajosa «Modern Days o el funk de «25». El guiño a The Kinks de su cierre «Without A Doubt» completa un conjunto de composiciones tan disfrutables como olvidables.

Escucha The Kooks – 10 Tracks To Echo In The Dark