Rostam lanza vídeo junto a Haim, Charli XCX y más

Rostam (excompositor, productor y multinstrumentista de la banda Vampire Weekend) ha lanzado “From the Back of a Cab”, el nuevo vídeo y sencillo de su próximo álbum, Changephobia, que se publicará el 4 de junio en Matsor Projects / Secretly Distribution.

Con un elenco maravillosamente diverso, el vídeo destaca por las apariciones de colaboradores y amigos de Rostam como Haim, Charli XCX, Kaia Gerber, Seth Bogart, Remi Wolf, Bryce Willard Smithe, Samantha Urbani, Wallows, Ariel Rechtshaid y Nick Robinson. Fue codirigido por Jason Lester y Rostam, y producido por Laura Burhenn para Our Secret Handshake.

Según el músico: “‘From the Back of a Cab’ es probablemente mi canción favorita que he escrito. Comienza con un ritmo 12/8, algo más habitual en la música persa y africana. Construí la canción alrededor de esos tambores, escribiendo la parte de piano en mi sala de estar, las melodías y letras a pie caminando en Nueva York y Tokio, en carreteras de California y en los vuelos y viajes en automóvil entre todos esos lugares”.

Disfruta del vídeo de “From The Back Of A Cab”

Foto Rostam: Olivia Bee