Estrenamos el nuevo sencillo de Ombra

Ombra es un grupo mallorquín formado por Mireia Flores (voz principal y guitarra), Toni Matas (guitarra), Joan Miquel Matas (bajo) y Alberto Collazo (batería). Tras haber publicado el álbum Welcome/Goodbye en 2015, y posteriormente Walk Up The Walls en 2018, se disponen a lanzar un nuevo disco que se titulará Dibujo Libre y del que todavía no conocemos la fecha de publicación. El álbum ha sido grabado en Diorama Sounds con Toni Salva.

Hasta ahora Ombra han publicado como sencillos varios de los temas que formarán parte de su nuevo disco: «Espacio vital», «Se acabará la vida», «La boca del lobo», «Satélite», «30 anys» (cantada en catalán con Anegats), y «Serpiente». De algunos de estos lanzamientos te hemos venido informando en Muzikalia.

Mañana miércoles 1 de febrero Ombra publicarán un nuevo sencillo de su próximo álbum. La canción se titula «¿Qué te juegas?» y sobre ella nos comentan:

«Hemos querido dar una vuelta de hoja para el próximo disco, cada canción o single que estamos sacando tiene su propio mundo, tanto musicalmente como de lo que hablan. Desde que salió ‘Espacio vital’ hasta las más recientes como ’30 anys’, ‘Serpiente’ o esta ‘¿Qué te juegas?’ (todas acompañadas de videoclips o lyric videos) hemos querido darles un sentido diferente a cada canción y un protagonismo que nunca habíamos hecho en anteriores discos, por todo eso el próximo álbum se llamará ‘Dibujo Libre’. Y aún nos quedan más temas por desvelar».

Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia este nuevo sencillo de Ombra, de nuevo acompañado por su lyric-video que puedes ver a continuación.

Ombra en redes sociales:

Instagram

TikTok

Página web oficial