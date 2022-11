Nuevo sencillo de Ombra

Ombra es un grupo mallorquín formado por Mireia Flores (voz principal y guitarra), Toni Matas (guitarra), Joan Miquel Matas (bajo) y Alberto Collazo (batería). Tras haber publicado el álbum Welcome/Goodbye en 2015, y posteriormente Walk Up The Walls en 2018, se disponen a lanzar un nuevo disco que se titulará Dibujo Libre y del que todavía no conocemos la fecha de publicación. El álbum ha sido grabado en Diorama Sounds con Toni Salva.

Hasta ahora Ombra han publicado como sencillos varios de los temas que formarán parte de su nuevo disco: «Espacio vital», «Se acabará la vida», «La boca del lobo», «Satélite» y «30 anys», cantada en catalán con Anegats.

Hace pocos días el grupo publicó el vídeo de otra de las canciones del nuevo álbum: «Serpiente». Un tema que trata sobre el cambio, que habla de personas que quieren desmarcarse de los cánones de la sociedad y de cómo esto puede llevar tanto a un buen como a un mal camino, sea como sea intentando ser libre.

A continuación puedes escuchar y ver el vídeo de «Serpiente», lo nuevo de Ombra.

