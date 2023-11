Estrenamos el nuevo vídeo de Cotton Tree

Cotton Tree es un proyecto musical comandando por el artista multidisciplinar Hun Deok Lee, que fue el violinista de Minema en los 90. Junto a él está Eun Ho Kim, quien se encarga de diversos instrumentos que van desde el piano hasta la flauta travesera o el saxofón. Hun Deok Lee es también un artista plástico que se encarga de las portadas de sus sencillos. Su sonido se define como un folk limpio y transparente cargado de romanticismo, melancolía y espiritualidad.

De momento Cotton Tree han publicado exclusivamente sencillos que han presentado primero en el programa Disco Grande de Radio3, donde fueron nombrados grupo emergente de 2021, y posteriormente en el programa Todos los Discos son Grandes, también de Julio Ruiz, que como sabes puedes seguir desde nuestra web.

El último tema publicado por Cotton Tree es «Must be heaven», una canción que Lee compuso para rendir homenaje a su segundo hijo, fallecido pocas semanas antes del parto. El origen de la canción es una nana que le cantaba durante el embarazo, y que antes también le había cantado a su hermano mayor. Comenta Lee que «Must be heaven» describe una etapa de su vida en la que ha reflexionado mucho sobre la vida y la muerte, encontrado consolación en la religión y en la esperanza de reencontrarse con su hijo no nacido algún día. Curiosamente se trata de una de las primeras composiciones de Cotton Tree, que sin embargo, debido a diversos problemas relacionados con su masterización, ha tenido que esperar hasta ahora para ver la luz. «Must be heaven» es también un avance de un próximo disco que seguramente saldrá publicado a mediados de 2024.

Hoy en Muzikalia estrenamos en exclusiva, dos días antes de su lanzamiento oficial, el vídeo de «Must be heaven», el nuevo sencillo de Cotton Tree.