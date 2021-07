Morrissey comparte una entrevista que da pistas de su nuevo disco

Morrissey nos sorprendió hace algunas semanas anunciando el que será su nuevo disco, de momento sin compañía discográfica. En noviembre del pasado año BMG anunciaba que prescindía del que fuera líder de The Smiths, después de que su último disco I am not a dog on a chain (2020) tuviera una importante acogida en diferentes países

Ahora, sin contrato con ninguna compañía, se anuncia Bonfire Of Teenagers (Hoguera de adolescentes), un álbum del que hemos conocido los primeros detalles a través del artista británico en su web oficial.

“Bonfire Of Teenagers ha sido terminado en Los Angeles. El peor año de mi vida concluye con el mejor disco de mi vida”.

Para hablar de su último disco aún inédito y analizar la actualidad, El artista de Manchester ha publicado una entrevista realizada por su sobrino Sam Esty Rayner en la que nos da muchas pistas del futuro, de cómo sonarán sus nuevas canciones y del regreso de uno de sus grandes compañeros para el siguiente álbum.

Entrevista a Morrissey por Sam Esty Rayner, publicada el 5 de julio ??de 2021 en Morrissey Central

SAM: Obviamente, nos conocemos y recibo muchas preguntas para entregártelas, así que haré esas preguntas con el pretexto de que no te conozco.

M: Sí, lo entiendo.

SAM: ¿Qué tiene Go_A que… te hace escucharlos todo el día?

M: “SHUM” es la primera parte de la respuesta, pero hay más capas y creo que cuando estás emocionado por una banda, automáticamente quieres ir a su lugar de origen, e incluso, en algunos casos, vivir allí. Entonces, estoy revisando habitaciones en Kiev. Los cantantes de los que te enamoras se convierten en lo que tu imaginación imagina, y Kateryna es tan fría y huesuda que no puedo esperar a llegar a Ucrania.

SAM: No es exactamente lo mismo, lo sé, pero también has estado escuchando mucho con Tiny Tim últimamente. Cual es la atraccion?

M: Esperaba que no pudieras oír. Bueno, era un genio, empecemos por eso. Y tengo un enorme respeto por cualquiera que pueda lograr la originalidad en la música pop porque es muy rara, y ciertamente lo hizo. Tenía una voz tremenda, y si no lo crees, deberías intentar cantar como cantaba. No podrás. Además, puedes ver dónde tomó Sparks su señal, y también por qué Bowie hizo una versión de “Fill Your Heart”. De hecho, hay una foto online de 1968 de Bowie mirando con amor a Tiny Tim. No era una novedad como algunos piensan. Él era único.

SAM: Sobre el grupo Sparks, ellos te han atacado en los últimos años. ¿Esto te molesta?

M: Sorprendentemente, no, porque estoy bastante acostumbrado. Estuve al lado de Sparks durante muchos años y los promocioné a mi manera humilde siempre que pude, y eran personas famosas sin opiniones, así que me sorprendió que me patearan en los dientes. Pareció una ingratitud casi diabólica. ¡Oh, el dolor de la despedida! [risas]. Siempre serán importantes para mí como recuerdo.

SAM: Tu single con David Bowie alcanzó el número 1 este año en la lista oficial y en la lista de vinilos, pero no conozco a nadie que lo haya escuchado en la radio. ¿Esto debe molestarte?

M: Si. Duele mirar al cielo. No, lo siento, eso fue una broma. El único punto sobre la reproducción de radio es si importa. No le importó a la gente que compró el single y lo puso en el número 1. Pero, obviamente, siempre me he preguntado cómo sería un gran impulso promocional.

SAM: Nunca fui fan de Bowie y no entiendo la histeria que siente por él.

M: Bueno, ciertamente en 1972, “73, “74 se veía increíble, y fue una amenaza para la tierra durante ese período, así que, cuando consideras cómo comenzó sin ventajas, es notable cómo un fuerte nivel de fantasía y vanidad puede dar tanta fuerza, y lo hizo sin dar nada en absoluto de su verdadero yo.

SAM: ¿Su verdadero yo? ¿Qué quieres decir?

M: Bueno, siempre se reía de algo, o al menos sonreía, y nunca hablaba de nada en profundidad. Yo decía algo que no fuera ni remotamente divertido y él se echaba a reír.

SAM: Si estuviera vivo ahora, ¿crees que serían amigos?

M: No creo que fuera amigo de nadie. Lou me dijo que David se cruzaría con él en la calle y miraría para otro lado. También dijo que David pasó sus últimos años en su apartamento comiendo albóndigas. Pero Dios lo bendiga.

SAM: Tu madre … mi abuela, murió en 2020 y sé que sufriste un colapso emocional.

M: Si. Si. Me mató. Fue la primera sensación de estar solo … en el verdadero sentido de la palabra. Trae algo con lo que no puedes hacer frente … la etapa final del crecimiento, tal vez. Y aparte de tu propio ataque de nervios, te das cuenta de que solo queda un evento más importante en tu vida y es tu propia muerte. Cuando das ese abrazo final inimaginable, también mueres. ¿Cómo no puedes? No me he recuperado, simplemente me he adaptado al dolor. No mejora.

SAM: ¿Puedes estar agradecido por algo?

M: No. Cuando tu madre muere, es el punto donde comienza el final de tu propia vida. No se recuperará, no podrá recuperarse y no se recuperará. Las personas que dicen que el tiempo es un gran sanador probablemente sean alcohólicas. Solo puede adaptarse si se reconcilia con una tristeza constante. Debes afrontar la vida por tu cuenta, y eso es muy difícil.

SAM: ¿Pero cuán ferozmente golpea a alguien como tú que, si no le importa que lo diga, ya está tan mal dispuesto? ¿Cómo tienes alguna posibilidad de recuperarte?

M: Bueno, como sabes, tu abuela tenía una fuerza, una calidez y una inteligencia casi incomprensibles, y por eso, sin ella, todo está vacío de sentido para mí. No puedo reunirme un solo día con la mente abierta. Como dije en algún lugar recientemente, el corazón humano no se puede reparar, y una vez que acepto eso, puedo continuar y puedo dejar de buscar un frente valiente. Cuando muere alguien a quien amas por encima de todos los demás, tienes la certeza de que no le queda más sentido, y eso es cierto. La muerte es un arreglo repugnante, y el dolor es un arreglo repugnante, y quienquiera que haya pensado que traía orden y significado a la vida es peor que inútil. La vida tiene demasiadas cargas. ¿Quién nos cuida?

SAM: ¿Significa esto que tu fe se ha ido?

M: No puede porque el catolicismo tiene una raíz inquebrantable. No es como coleccionar sellos. Es muy posible que te vuelvas ateo, pero las últimas palabras que pronuncies seguirán siendo “Dios mío, por favor ayúdame” … a menos que seas Christopher Hitchens.

SAM: Pero experimentaste la vida con tu Madre durante 61 años, mientras que algunas personas se separan en un corto espacio de tiempo.

M: Sí, pienso en Emily Jones, la niña de 7 años de Bolton a la que le degollaron mientras andaba en bicicleta por el parque el Día de la Madre. El asesino era de Albania y solo recientemente se le permitió ingresar a Gran Bretaña, y luego fue absuelto del asesinato de Emily porque el asesino no había estado tomando su medicación … bla, bla, bla … ya sabes lo moderna que es la ley británica. Es interesante cómo el asesino no se cortó SU PROPIA garganta… no estaba demasiado confundido para hacer ESO. Pero no puedo imaginarme cómo los padres de Emily lidian con algo así … ¿si aún están vivos?

SAM: El Reino Unido es muy inhóspito ahora, y hace dos o tres años fue atacado brutalmente por sus comentarios políticos. ¿Dónde estás ahora?

M: Todavía no he votado por un partido político en toda mi vida, y mi interés se ha reducido recientemente porque, bueno, solo me atacaron hace un par de años porque en realidad había acertado con algo. Si habla goteo, la prensa no imprimirá su goteo. Es posible que impriman un artículo extenso sobre por qué deberían ignorarme, pero al escribir el artículo en primer lugar, ¡muestran su propia incapacidad para ignorarme! [risas] Políticamente, Gran Bretaña es ahora un fracaso espectacular, pero estoy perfectamente reconciliado con el hecho de que la gente siempre volverá a impulsar a los mismos viejos partidos al poder. No me interesa. La armonía de todos los intereses no es posible, de todos modos, ni en la música, ni en la política ni en la sociedad. En primer lugar, parece que siempre estamos agobiados por un Primer Ministro que, una vez elegido, nunca representará los deseos del electorado.

SAM: Ahora vivimos en la Sociedad Covid, que se inflige alegremente al público británico, o debería decir a los elementos más pobres de la sociedad británica, entonces, ¿por qué crees que el público se lo toma con calma?

M: Porque están bastante acostumbrados a que la escena política esté dominada por alguien a quien no soportan. El mayor problema es que ya nadie puede estar de acuerdo con nadie más, y este es el principal resultado de Con-vid. Ha sacado lo peor de la gente, y nunca estuvimos juntos en esto. Estamos privados de ver y escuchar a otras personas, y sobre todo, quieres estar con otros que ven y escuchan lo que tú ves y escuchas, porque este es el oxígeno básico para el alma humana. Quítelo y la gente está muerta.

SAM: La Sociedad Covid es también la descripción precisa de la esclavitud, sin embargo, se supone que estamos en un momento en que todo lo relacionado con la esclavitud debe ser volado o arrojado a un canal en Bristol.

M: Precisamente. Y ahora más personas se ven forzadas a la pobreza, que es otra forma de esclavitud, al igual que los impuestos y los impuestos municipales y todas las otras formas en las que estamos atrapados y rastreados. Nuestra libertad actual se limita a visitar supermercados y comprar sofás. El gobierno actúa como emperadores chinos… “Te permitiremos vivir como nosotros si te portas bien”.

SAM: ¿Habrá una revolución?

M: No, porque los tanques se volverían contra la gente de inmediato. La policía ya está entrenada para creer que cada respuesta que les des es una mentira. Todo esto no tiene nada que ver conmigo. Así es como es.

SAM: ¿Pero cómo lidias con esta miseria repetitiva, esta creencia de que el mundo ha terminado?

M: Es fácil una vez que aceptas la realidad de que la élite política … o la Casa de Windsor … o quien tú consideras privilegiado, solo se eleva porque tienen más dinero que tú y, como consecuencia, no quieren tener nada que ver contigo. Cuando te des cuenta de esto, puedes bloquearlos y se desvanecerán. No son nada sin tu interés en ellos. Deja de hablar de ellos y dejarán de ser importantes.

SAM: ¿A dónde vas entonces para conocer tus noticias?

M: Sky News Australia es muy honesto, y también Alex Belfield. Nunca sintonizaría las noticias de la televisión porque no son noticias, es el control del miedo. Estoy harto de los problemas de raza e identidad política … ambos son un desastre moral. ¡Deja a la gente en paz! ¡Podemos cuidar de nosotros mismos! ¡Nosotros siempre tenemos! ¡No necesitamos su aprobación!

SAM: Has dicho que eres apolítico.

M: Esto sigue siendo cierto. Nunca he pertenecido a un partido político, pero aún puedes tener opiniones políticas sin encadenarte a un árbol. Pero cálmate. Debe haber un poco de todo en la vida, de lo contrario, el tedio de decapitar a cualquiera que no esté de acuerdo contigo no es tan divertido como un debate energizante y un intercambio de opiniones. Es realmente divertido, especialmente después de cuatro pintas en el Cock “n Comfort. No hay necesidad de prender fuego a tu cabello solo porque alguien prefiere a Donald Trump a Joe Biden. El mundo continuará mucho después de que hayas caído muerto de ira.

SAM: ¿Qué opinas del estado de la política estadounidense?

M: No podría importarme menos ahora. Prefiero saltar desnudo a una piscina a medianoche. El mundo girará como sea que gire. Mi tiempo en la tierra ahora es muy limitado y aunque todavía no sé cómo, intentaré disfrutarlo.

SAM: Algunos han intentado cancelarlo debido a sus opiniones.

M: No puedes cancelar a alguien que siempre ha sido cancelado. ¿Cuándo me vio por última vez en la televisión o me escuchó en la radio? ¡Inventé involuntariamente la condición de ser cancelado! [risas] La industria de la música nunca me ha celebrado ni me ha ofrecido comida gratis. Siempre me han tratado como a un experimento científico que salió mal. Estoy acostumbrado a eso. He sido inmune al fuego enemigo durante muchos años. Llevo un chaleco antibalas en el baño. Me parece que tan pronto como una persona abuchea, todos comienzan a abuchear, y luego, cuando alguien aplaude, todos comienzan a vitorear … pero eso es solo una teoría vaga. [risas]

SAM: ¿Eso significa que nunca lo dominarás?

M: Cualquiera que sea mi lugar… me he ganado el derecho de estar aquí. No hay nada que dominar. Hay ciclistas en Bristol con OBE. Incluso el gato bosteza. Nunca he estado en un mitin político y nunca he dado un discurso político, por lo que mi posición aparente como voz política es enormemente halagadora pero inexistente.

SAM: Muchas personas inexistentes de Facebook te critican obsesivamente, como si estuvieran casi enamorados de ti pero no pudieran llamar tu atención. ¿Es esto hiriente?

M: Soy un firme creyente en la libertad de expresión, pero en mi caso me refiero a la libertad de expresión para todos, no solo para aquellos que están de acuerdo conmigo. Por lo tanto, la gente debe decir lo que siente, y cuando se pone feo o insultante se refleja mal en ellos, no en mí. Por lo general, es mejor dejar a sus críticos a solas con sus propias palabras resonando en sus cerebros. Si te apresuras a dar una respuesta defensiva, dignificas su posición. En realidad, ni siquiera me importa…

SAM: Estás escribiendo nuevas canciones con Alain Whyte. ¿Cómo surgió la idea?

M: Estuvimos en contacto mucho durante los últimos años, así que le sugerí que probáramos algo y él me dio una música increíble. Sin embargo, sería para el próximo año, no este, pero es una música excelente. Nunca nos separamos con amargura, pero como de costumbre, las opiniones sarcásticas de la gente se interponen en el camino y de repente todo se deforma. Alain y yo escribimos algunas canciones excepcionales juntos … ¡en mi opinión, de todos modos!

SAM: No puedo creer que hayamos llegado tan lejos en nuestra charla sin mencionar tu nuevo álbum Bonfire Of Teenagers. Es tu álbum más elegante y edificante. No suena como un paso más en la misma dirección. Es increíble pensar que lo grabaste tan rápido, después de la muerte de tu madre y después de que BMG te dejara. ¿Te importa si vamos canción por canción?

M: Por supuesto que no.

SAM: “I Am Veronica” es tan inteligente y tan pegadiza que suena como tu mayor oportunidad de un éxito mundial … incluso más que “First Of The Gang To Die” o “This Charming Man”. Es mejor que ambas canciones.

M: He tenido tanto dolor en mi vida recientemente, pero escucho “I Am Veronica” y, por más aterrador que suene, parece brillar con una luz tan positiva y empiezo a entender todas las cosas buenas de mi vida. Ahora, eso puede sonar tonto, pero olvido muy fácilmente que hay algunas cosas en la vida en las que realmente soy bueno, y “I Am Veronica” me hace entender por qué persisto, o por qué hago lo que hago. Amo mucho la canción.

SAM: “Rebels Without Applause” es lo mismo … con lo que quiero decir, hay algo sobre tu entusiasmo en esta pista, y cómo, de nuevo, suena como … potencialmente … un sencillo número 1, aunque … ¿qué significa ser el número 1 ya?

M: Sí, es desafortunado, pero la mayoría de las canciones número 1 no parecen … bueno, hubo un momento en que las canciones alcanzaron el número 1 porque a la gente le gustaban y porque las canciones traían amor por la música al oyente, o algo así. Todos sabemos que esto no sucede ahora, y lo que sea que se convierta en el número 1 es solo una cuestión de producto y marketing inteligente.

SAM: Mencionas a Generation X y X Ray Spex en “Rebels Without Applause”. ¿Eran estas tus bandas de punk favoritas?

M: Eran grandes bandas de Londres, y fue genial coleccionar sus singles … como con The Jam … y la emoción de esperar para comprar algo que se lanzaría un jueves … y lo podías encontrar en al menos diez tiendas en Manchester, bueno, es triste reflexionar sobre lo agradable que fue todo eso y cómo fue cortado innecesariamente.

SAM: “Kerouac”s Crack” trata sobre Jack Kerouac y, por lo tanto, Allen Ginsberg se convierte en la primera persona en ser mencionada en dos de tus canciones. Una vez más, esta canción es como una canción de participación y también podría ser un éxito, pero supongo que por la palabra “crack”.

M: Es una referencia al punto en el que como escritor se ríe.

SAM: Sí, lo sé. “Ha Ha Harlem” es la canción más fácil de imaginar en directo. Tiene muchas letras y muchos cambios musicales. También usa falsete muy alto. Creo que algunas personas se preguntaban si ya se podía cantar de esa manera. Musicalmente, es fenomenal, pero solo Jesse (Tobias) de tu banda actual está en el álbum. ¿Fue difícil trabajar con músicos que supongo que eran desconocidos?

M: No. Me dio una nueva curiosidad porque no sabía cómo alguien tocaría o interpretaría la canción, pero todo encajó instantáneamente y eso me asombró absolutamente. Los estados de ánimo, los giros, la precisión … es difícil hacerlo bien, y fui bendecido con un productor sumamente inteligente. Tocó e hizo coros en cada canción… tan bellamente… y trajo algo que nadie más podía escuchar en cada track. Me sentí chamuscado por “Ha Ha Harlem” … todos nos miramos asombrados diciendo “¿de dónde diablos salió ESO?”. “¡Ja, ja, Harlem / donde quieren mantenerte FUERA DE TU MENTE! “… el bajo es un áspero feroz … distorsionado a veces …

SAM: La canción también menciona a James Baldwin, a quien sé que amas, y hay una línea … “no puedes tratar con personas que no quieren nada”, que creo que es la letra más adecuada de tu vida, o de tu vida.

Entiendo por qué no quieres mencionar los nombres de las personas en tu álbum en esta etapa porque, como dices, tienes muchos enemigos dedicados que acecharán o molestarán a cualquiera que trabaje contigo en busca de chismes.

M: Sí, lamentablemente eso es correcto, aunque no lo entiendo. La mayoría de los que odian a personas dedicadas solo quieren que sus nombres aparezcan en Wikipedia porque no puedo ofender a nadie de manera tan maníaca. Quiero decir, hay niños apuñalados todos los días en el centro de Londres … Paso todo mi tiempo libre tratando de memorizar los nombres de las plantas. ¿Cómo amenazo a alguien?

SAM: “I Live In Oblivion” es tan poderoso que en realidad es inquietante. ¿Cómo encajas las líneas rítmicas entre el estruendo de los tambores de marcha? No hice esa pregunta muy bien. Los últimos dos minutos son devastadores y escalofriantes… es lloroso incluso antes de que entiendas por qué.

M: No lo se. Solo hice la voz dos veces. Todo es instinto. Instinto es lo único que tengo.

SAM: Cantas “Me disculpo, envejecí”. ¿Es así como te sientes personalmente?

M: Un poco, pero esto se debe a que la gente a menudo olvida que en realidad tengo 62 años y no 27, y obviamente el cuerpo cambia cada siete años y no hay nada que puedas hacer al respecto. Debes aceptarlo. El aspecto incómodo es que todos tenemos la misma edad en el interior hasta el día de nuestra muerte.

SAM: ¿Es por eso que ya no haces sesiones de fotos?

M: No necesariamente. Nunca pensé que me veía particularmente bien, y no estoy aquí por mi apariencia. A medida que envejece, el cuerpo va mal. No tiene nada que ver conmigo y no puedes fingir que lo que está sucediendo no está sucediendo. Me desperté un día y tenía el pecho de Robert Mitchum. No tengo idea de cómo sucedió eso. ¿Pero querría parecerme un adolescente flaco? Eso sería espantoso.

SAM: “Bonfire of Teenagers”, la pista es magnífica, pero debes estar esperando algo de paranoia fabricada … los habituales “no puedes cantar sobre ESO”.

M: … ¿por qué?

SAM: Trata del bombardeo en el Manchester Arena.

M: Trata de los niños que fueron asesinados, sí. No se nos anima a mirar debajo de la superficie porque está oscuro y escondido. Pero la canción es antiterrorista, y cualquiera que la encuentre ofensiva solo puede carecer de moralidad personal. Como me dijo una vez tu hermano, el atentado del Manchester Arena fue el 11 S de Gran Bretaña. Debemos agradecer a cualquiera que haga preguntas.

SAM: Pero hay una necesidad muy molesta en todas partes de debatir algo que en realidad es un hecho. ¿No te agota esto?

M: No siempre fue así. Hablé varias veces a finales de los noventa de un notable embotamiento de Gran Bretaña, y ahora está plenamente en vigor y creo que es más notable en el nuevo flujo de anuncios de televisión que, para mí, hace que ver la televisión sea insoportable. Es posible que a veces quiera ver un programa determinado, pero no lo enciendo porque sé que los estúpidos anuncios de baile me enfermarán.

SAM: “My Funeral” es hermosa y bastante popular a la manera de “Half A Person” … y nuevamente … mencionas a Dwight Frye y Bruce Lee y es graciosamente triste. Creo que este tipo de canción es lo que mejor se te da. ¿Lo entiendes?

M: Sí. Se ha dicho. Almohada más que deprimente, sin embargo.

SAM: “I Ex-Love You” tiene inconfundiblemente un cierto sonido Smiths.

M: Sí, es una trampa. Estoy tratando de estar a la altura de mi mala reputación. No, lo siento, estaba hablando con la planta.

SAM: Las dos mejores canciones son las dos últimas en mi opinión, “Sure Enough, The Telephone Rings” y “Saint In A Stained Glass Window”. Son tan físicas que casi se vuelve agotador, y los coros son… ¿son personas reales?

M: ¡Sí! Personas reales con sus propios cuerpos.

SAM: “Efectivamente suena el teléfono / ¿quién quiere mi dinero ahora? / de lo contrario el teléfono nunca sonaría “, dice la letra. ¿Es así como te sientes con tu vida?

M: Resueltamente.

SAM: y en “Saint In A Stained Glass Window” le estás pidiendo a Jesús que te deje morir porque ya has tenido suficiente. ¿Es así también como te sientes?

M: Bueno, desde la muerte de mi madre, que fue tan terrible, he estado entre dos mundos y, lamentablemente, el tiempo solo se mueve en una dirección. No podemos volver atrás.

SAM: ¿Crees, por muy notable que sea este álbum, que algún sello importante te contratará?

M: No. Casi no importa que el álbum sea extraordinario. Casi no importa que tengas una audiencia dedicada. Éstas ya no son consideraciones importantes.

SAM: ¿Qué es entonces?

M: La industria de la música es tremendamente débil ahora y solo quiere firmar un producto que pueda divertir a la hora del almuerzo. Se dice que eres difícil si realmente puedes expresarte. Y eso es lo que me hace ser yo.

SAM: Es muy triste.

M: Podría ser peor, podría estar colgado boca abajo en la ventana de un carnicero.

SAM: En cierto modo, lo estás.

M: Realmente no. Todavía puedo caminar sobre la tierra.

SAM: Tengo algunas preguntas más sencillas de tus fans … y sé que no te gusta la palabra “fans”, pero no sé cómo llamarlas. Entonces, aquí van. Las leeré en tarjetas como en University Challenge. Uno: ¿tu mejor disco?

M: Bonfire of Teenagers, World Peace Is None Of Your Business y California Son.

SAM: Dos: ¿tu mejor single?

M: “It”s Over””. Lamento que “Istanbul” y “The Bullfighter Dies” nunca se hayan publicado como singles, pero la discográfica simplemente no estaba de humor. Nunca es un problema entregar singles fuertes, pero es muy difícil lograr que se publiquen.

SAM: Tres: ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos?

M: “Hot Spell” de 1957… Shirley Booth, Shirley MacLaine, Earl Holliman, Anthony Quinn, Eileen Heckart.

SAM: Cuatro: ¿Usarás un traje de Elvis Presley cuando cantes en Las Vegas en agosto?

M: Sí.

SAM: Cinco: ¿tu mayor honor?

M: Cuando Sophia Loren fue a verme al Hollywood Bowl.

SAM: Seis; cuál será el nombre de tu nuevo gato?

M: Chester Bennington.

Siete: ¿Volverás alguna vez a Noruega?

M: No creo que me lo hayan preguntado nunca.

SAM: Ocho: ¿tocarás pronto en Polonia?

M: Sin duda alguna. Amo estar en Polonia.

SAM: ¿El Reino Unido saldrá alguna vez del aislamiento?

M: No está realmente en aislamiento, excepto para las personas en el extremo inferior de la escala social. Las personas que tienen riqueza no se ven afectadas ni remotamente por las reglas y regulaciones. Sus vidas son como siempre. La policía solo multa a las personas que viven en propiedades municipales. ¿No te has dado cuenta?

SAM: Diez: ¿cuándo fue la última vez que lloraste por algo en la televisión?

M: Cuando la encendí accidentalmente.

SAM: Once: ¿te ves haciendo esto a los 70?

M: No se necesita mucha fatiga visual para ver tan lejos.

SAM: Doce: ¿a qué amigo personal fallecido extrañas más?

M: Bueno, mi madre era mi mejor amiga … pero tú quieres decir lo contrario y yo diría Victoria Wood o Peter Wyngarde. Tengo muchas cartas escritas a mano de ambos … lo cual es extraño estos días, ¿no?

SAM: Trece: ¿habrá alguna vez más entrevistas de Morrissey en la prensa musical?

M: No. Nunca me preguntaron… hasta donde yo sé.

SAM: Catorce:

M: ¡Catorce!

SAM: Si tuvieras que interpretar a un personaje famoso en una película, ¿quién sería?

M: Colombo. Ya estoy vestido para el papel, como puedes ver.

SAM: ¡Brindo por Bonfire of Teenagers!

M: Brindo por el mañana … ¿de verdad vendrá?