Estrenamos el nuevo single del suizo Panaviscope

Panaviscope, nombre tras el que figura el esquivo artista y músico suizo Alex Duloz, publica hoy un nuevo vídeo single llamado “Sham”. Se trata de una canción extraída del que será su próximo álbum, primero en formato largo, si no nos fallan las cuentas, después de que publicara un EP y un par de singles en los últimos meses. El disco se llamará Like The Sun y su lanzamiento está previsto para octubre de este año. Lo hará a través de su propio sello, How Bad Pretty Bad Records.

“Sham” afronta temas como la realidad y el desencanto. Habla sobre ese espacio vacío que hay entre la imagen que tenemos de la gente y lo que verdaderamente son. También de como usamos ese reflejo de la gente sobre nosotros para definirnos a nosotros mismos, basándonos principalmente en lo que pensamos que ellos piensan de nosotros, con resultados frecuentemente desastrosos. Ya que ese reflejo que la gente proyecta sobre nosotros es un tema capital en la canción, el vídeo usa muchos efectos de espejos, imágenes distorsionadas y cosas que explotan, definiendo el resultado final de tan dramáticas suposiciones. Al mismo tiempo el vídeo, que ha sido grabado por el propio Panaviscope, intenta mostrar ese desastre que son las relaciones-espejo a través de una manera desenfadada, como lo es la propia canción. Las imágenes muestran catástrofes que suceden mientras a su alrededor la vida se desenvuelve normalmente. Una metáfora muy adecuada para el tema que trata la canción.

Aquí puedes ver, en estreno exclusivo para España, el nuevo vídeo single del suizo Panaviscope, “Sham”.

Puedes seguir a Panaviscope en redes sociales, aunque no te servirá nada: no es muy partidario de las redes, y todo lo que tiene allí es la información mínima para que podáis acceder a su página web.

