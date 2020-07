Le Ren estrena otro tema de su EP de debut

Le Ren, apodo de la música de 26 años de Montreal, Lauren Spear, anuncia su EP debut, Morning & Melancholia, que sale este 31 de julio a través de Secretly Canadian / Royal Mountain / Popstock!

Hoy Le Ren publica un nuevo single/vídeo, “If I Had Wings”. Después de la breve, delicada y sosegada gema folk “Love Can’t Be The Only Reason To Stay”, If I Had Wings crea un balanceo basado en la guitarra con pedal y en la conmovedora voz de Le Ren mientras canta sobre desear volver a ver a una persona amada una vez más: “If I had wings // I’d fly away, oh lord // Ya, I’d be heaven bound // So I could see your face once more.”

El videoclip, dirigido por Ali Vanderkruyk, es espectral. “Este vídeo se sitúa a medio camino entre Tkaronto (Toronto) y Nexwlélexm (Bowen Island). Fue grabado con un iPhone y en película de 16mm y fue procesado, impreso y escaneado en el Niagara Custom Lab de Toronto (donde la directora trabaja como técnica.”

Hace dos años, el exnovio de Spear murió en un accidente de coche. Desde entonces, ha estado digiriendo la responsabilidad de ser la única que mantiene sus memorias compartidas; ideas que han encontrado un hueco en su música. Morning & Melancholia es una reflexión sobre el duelo, la memoria y cómo vivir con las elipses que quedan para siempre tras una pérdida.

La forma en la que Le Ren es capaz de mirar a la tragedia directamente a los ojos sin que su voz tiemble tiene una razón de ser. Criada en una zona rural de Bowen Island, en la Columbia Británica, su estilo de vida aislado permite una cierta dedicación independiente a su arte, que se vuelve evidente en sus actuaciones. Le Ren ha estudiado folk y bluegrass desde su adolescencia y por ello en su música se puede apreciar el formalismo de las míticas figuras del folk canadiense Kate y Anna McGarrigle, o de la Santísima Trinidad de John Prine, Joni Mitchell y Bob Dylan. Su aproximación curiosa, inexpresiva y cósmica a los golpes más duros de la vida alimentan la sensibilidad de Le Ren. Sus propias letras son tan simples como devastadoras. “Hablar sobre composición es casi como cuando te preguntan por un tatuaje,” dice Le Ren. “Lo sacas, lo muestras en público en tu brazo. Pero cuando alguien te pregunta qué significa te sientes en shock por tener que explicarlo, porque es una elección que parece importante en un determinado momento.”

La música de Le Ren es desgarradora, pero segura. Casi puedes sentir una ligera sonrisa mientras canta, sabiendo que es la de una persona que conoce el dolor real, que sabe que probablemente llegue más y que también es consciente de que no borra la belleza de la vida.