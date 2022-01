León Benavente lanzan ‘Canciones para no dormir’ último adelanto de Era

León Benavente publican este viernes Era, su nuevo disco y sucesor de Vamos a volvernos locos (2019), que ha venido adelantado por las canciones “Líbrame del mal” y “Di no a la nostalgia“ y que ahora suma “Canciones para no dormir”.

Así habla Abraham Boba sobre el proceso de composición y grabación de este nuevo tema, en el que dice relatar algunos momentos del grupo antes de la llegada de la pandemia:

“Durante el confinamiento trabajamos cada uno en lo suyo, sin comunicarnos demasiado. Edu exprimiendo sus ma?quinas, rodeado por una torre de sintetizadores y cajas de ritmos, yo escribiendo y tocando el piano, Luis y Ce?sar haciendo bases a trave?s del streaming. Cuando escuche? esas bases supe que una de ellas seri?a una cancio?n de este disco. Un medio tiempo basado en un groove de bajo y con una secuencia de acordes que esta?n entre tristes y alegres. Algo que siempre nos gusta y que hemos usado en otras canciones. Mantuvimos esa base, pero hicimos cambios, quitamos compases, para que fuese muy fluida. Es la cancio?n ma?s directa de este disco y relata algunos momentos previos a la pandemia. La Copera es la sala de Granada donde hicimos nuestro u?ltimo concierto normal hasta la fecha. Lo que se cuenta sucedio? tal cual. El chaval de pelo rosa tiene un grupo en Granada. La referencia al disco de Pink Floyd viene de haber hablado de e?l unas cuantas veces entre nosotros. Siempre queriendo hacer nuestro “Dark Side of the moon”.

El videoclip es de Sara Condado.

Escucha ‘Canciones para no dormir’ de León Benavente