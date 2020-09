Estrenamos el nuevo single de Mata Mata

Mata Mata es la evolución del proyecto Kill Kill!, formado en 2005 por Flo y What. Un proyecto nacido en Algeciras y que funcionó mediante la autogestión desde sus principios hasta la publicación de sus dos primeros EPs, con los que han girado por España y Europa. En 2015 ficharon por la agencia Familia Palmer para posteriormente, tras su paso por el festival Monkey Week, ser reclutados por el sello Miel de Moscas. Una discográfica que también hacía las funciones de agencia y con la que editaron el LP Reacciones a Distancia, grabado y producido en La Mina por Raúl Pérez (Pony Bravo, Guadalupe Plata, etc…) Desde entonces han girado por salas de toda España y han pasado por festivales como el Canela Party, Two Shot Fest, Amanecer No Gaias o WIC, entre otros.

Ahora Mata Mata se encuentran preparando su álbum de debut con este nuevo proyecto, un disco que posiblemente salga a principios de 2021 y que promete ser un rompepistas, con canciones de formato más electrónico y cercano al dance de los 90. Como adelanto, y como muestra después de unos singles lanzados antes de la pandemia y de tener que retrasar sus nuevos lanzamientos, hoy nos muestran un nuevo sencillo llamado “Esto me da completamente igual”.

La nueva canción de Mata Mata viene acompañada de un videoclip dirigido y montado por David Married. Las tomas han sido grabadas entre Algeciras y Barcelona con la ayuda de David Married, David Rubio y Aitor Estévez.

Hoy en Muzikalia estrenamos, en exclusiva, este nuevo avance del debut de Mata Mata, “Esto me da completamente igual”.