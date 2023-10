The Voidz están de vuelta con ‘Flexorcist’

The Voidz están realizando una residencia de Halloween en el teatro Murmrr de Brooklyn durante toda esta semana. Antes de esos conciertos, Julian Casablancas, Jeramy “Beardo” Gritter (guitarra), Amir Yaghmai (guitarra), Jacob “Jake” Bercovici (bajo y sintetizadores), Alex Carapetis (batería) y Jeff Kite (teclados) han compartido un nuevo sencillo.

A diferencia de sus otros singles de este año, el metálico «Prophecy Of The Dragon» y el arrastre embriagador de su cara B «American Way«, la nueva nuevo «Flexorcist» se inclina hacia el lado más pop del sonido de The Voidz. Es una canción funky impulsada por sintetizadores que me recuerda a Talking Heads, Phoenix y el trabajo de Casablancas con Daft Punk.

«Flexorcist» también cuenta con un video musical protagonizado por Mac DeMarco y con invitados como Weyes Blood.

Escucha ‘Flexorcist’ de The Voidz