Evripidis lanza ‘Lycabettus’ contra la intolerancia y odio hacia el colectivo LGTBQ+

Evripidis & His Tragedies publicaba la pasada primavera el recomendable Neos Kosmos (Snap! Clap! Club), un esplendoroso disco plagado de brillantes melodías, elegantes arreglos y sobre todo, canciones.

Ahora uno de los temas que no entró en el disco se recupera para reivindicar la intolerancia y odio hacia el colectivo LGTBQ+. “Lycabettus” vuelve a unos hechos que flotan en la memoria y en las canciones del artista griego. Una noche en la que él y el que por entonces era su pareja sufrieron un ataque homófobo por seguidores del partido fascista Amanecer Dorado, teniendo que correr y, del propio miedo, lanzarse montaña abajo, lo que resultó en no solo una experiencia traumática sino también en una pierna rota (que le llevó a componer temas como ‘Girlfriend’).

Esa experiencia le transformó mucho más allá de las consecuencias físicas y se convirtió en un grito de no dejarse humillar, no dejarse atemorizar y luchar con uñas y dientes por sus derechos y por los del colectivo. Esa sensación de vulnerabilidad, de miedo, es a la que hoy canta “Nunca pondrán sus sucias garras sobre nosotros, nunca proyectarán su miseria sobre nosotros. No pondré mi vida en manos de esos brutos, prefiero saltar de un acantilado antes que caer bajo sus botas”.