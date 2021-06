Roosevelt está de vuelta con dos nuevas canciones

Roosevelt ha publicado este 2021 su nuevo trabajo, Polydans (Greco-Roman / City Slang) un tercer disco muy cercano a la pista de baile que contó con expertos del club para reelaborar algunas de sus canciones.

Ahora regresa con los nuevos sencillos ‘On My Mind’ y ‘About U’ que se sumergen de cabeza en los 2000 en busca de inspiración con un toque francés. Encontramos pulsos electrónicos, eufonías de sintetizadores melódicos y recuerdos nostálgicos.

Según comenta el propio artista: “‘On My Mind’ y ‘About U’ eran dos demos en las que estaba trabajando mientras terminaba Polydans a fines del año pasado. Escuché mucha música house francesa de principios de la década de 2000 en ese momento, por lo que las canciones estaban fuertemente influenciadas por actos como Stardust, Roger Sanchez, Benjamin Diamond o Room 5. Los sonidos de estos discos todavía están en mi memoria al ver MTV como un niño, así que hubo algo realmente nostálgico en la producción de este lanzamiento. No quería poner las canciones en ‘ Polydans ‘, ya que suenan más electrónicos, menos orgánicos como el álbum, sin embargo, todavía me parecen el mismo capítulo. Estos serán parte de la versión de lujo del álbum, que saldrá a finales de este año”.

Escucha ‘On My Mind’ y ‘About U’ de Roosevelt