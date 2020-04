Fallece Adam Schlesinger, de Fountains of Wayne

Hace unos días supimos del estado grave en el que se encontraba Adam Schlesinger, cofundador del grupo Fountains of Wayne, debido a complicaciones surgidas por el coronavirus Covid-19. Se llegó a decir que estaba en coma inducido, dato que fue desmentido unas horas después por la familia. Sin embargo, hoy nos ha llegado la triste noticia de su fallecimiento, a los 52 años de edad, confirmada por su abogado a la revista norteamericana Rolling Stone.

Adam Schlesinger nació en Nueva York en 1967. Formó el grupo Fountains of Wayne a mediados de los años 90 junto a Chris Collingwood, una banda de pop energético y vigoroso, repleto de grandes melodías y excitantes estribillos, que en menos de una década publicó tres álbumes espléndidos: Fountains of Wayne (1996), Utopia Parkway (1999) y Welcome Interstate Managers (2003). Posteriormente lanzaron los también recomendables Traffic and Weather (2007) y Sky Full of Holes (2011).

Por su parte, Schlesinger también se dedicó a componer canciones para el cine y la televisión, destacando su gran éxito con el tema “That thing you do!”, de la película del mismo nombre de 1996 (The Wonders en España) dirigida y protagonizada por Tom Hanks, con la que consiguió ser candidato al Oscar a la mejor canción.

Otra lamentable pérdida en el mundo musical que se une a las recientes de Rafael Berrio, aunque en su caso fue por complicaciones de una enfermedad que arrastraba desde hacía tiempo, y la de Victor Nubla, músico experimental, escritor y artista completo, cofundador en los años 70 del proyecto Macromassa y agitador de la escena cultural más vanguardista en Barcelona.