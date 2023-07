Fallece Jane Birkin: motivos que la harán eterna

Jane Birkin ha fallecido a los 76 años en Francia, país en el que desarrolló la mayor parte de su carrera, a pesar de haber nacido en el londinense barrio de Marylebone en 1946. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, ha dejado un poso imborrable al ser una de las cantantes y actrices más icónicas de la historia de la música. Su vida y carrera han sido marcadas por su valentía artística, su expresividad emocional y su capacidad para trascender las fronteras artísticas convencionales.

Desde temprana edad, Birkin mostró un interés y talento innato por el arte. Su formación incluyó estudios de interpretación en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, donde perfeccionó sus habilidades escénicas y su expresión vocal. Sin embargo, fue en la década de 1960 cuando Jane Birkin encontró su verdadera vocación en la música. Su encuentro con el reconocido cantautor francés Serge Gainsbourg fue un punto de inflexión en su carrera generando una sinergia única. En 1968, su famoso dúo «Je t’aime… moi non plus» desató una ola de controversia y fascinación alrededor del mundo, gracias a su interpretación sensual y provocadora. Fue prohibido en la radio en varios países y condenado por el Vaticano debido a sus letras, pero se convirtió en un himno de la libertad sexual y estableció a Birkin como un icono global.

Antes de mudarse a Francia y conocer a Gainsbourg, había estado casada con el compositor británico John Barry. Birkin y Gainsbourg estuvieron juntos durante 12 años y tuvieron una hija, la cantante y actriz Charlotte Gainsbourg. Tras su ruptura en 1981, continuó su carrera como cantante y actriz, lanzando álbumes como Baby Alone in Babylone en 1983 y Amour des Feintes en 1990, ambos con letras y música de Gainsbourg con quien mantuvo relación hasta su fallecimiento en 1991.

Siguió haciendo música hasta 2020, cuando publicó Oh! Pardon tu dormais… En 2017 lanzó Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique, una colección de canciones que Gainsbourg había escrito para Birkin durante y después de su relación romántica de 12 años, reelaboradas con arreglos orquestales. Trabajó con artistas como Bryan Ferry, Caetano Veloso, Beth Gibbons, Françoise Hardy o Paolo Conti.

Otro de sus logros más recordados fue Fictions. El álbum incluía versiones de Tom Waits y Neil Young, junto con nuevo material de los compositores Neil Hannon de Divine Comedy, the Magic Numbers, Beth Gibbons y Rufus Wainwright todo ello supervisado por Johnny Marr. En 2008 lanzó Enfants d’Hiver, escrito por ella misma, y al año siguiente llegó el doble álbum en vivo Au Palace.

Sus últimas visitas a nuestro país datan en 2018 cuando actuó en Primavera Sound y en 2019 en las Noches del Botánico.

También destacó como actriz, trabajando en 70 películas de directores como Jean-Luc Godard, Agnes Varda y Bertrand Tavernier, protagonizando películas notables como Blow Up (1966), La Piscine en la que aparecía junto a Alain Delon y Romy Schneider (en 1969) y Death on the Nile (1978).

Descanse en paz.