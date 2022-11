Fallece Mimi Parker, batería y vocalista de Low

Mimi Parker, batería y vocalista de los norteamericanos Low ha fallecido a causa del cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2020 y había obligado a la banda a cancelar su reciente gira.

Su esposo, Alan Sparhawk, confirmó la noticia a través de Twitter:

Friends, it’s hard to put the universe into language and into a short message, but She passed away last night, surrounded by family and love, including yours. Keep her name close and sacred. Share this moment with someone who needs you. Love is indeed the most important thing. — LOW (@lowtheband) November 6, 2022

“Amigos, es difícil poner el universo en un mensaje corto, pero… Ella falleció anoche, rodeada de familia y amor, incluido el vuestro. Mantened su nombre cerca y sagrado. Comparte este momento con alguien que te necesite. El amor es sin duda lo más importante”.

Parker había fundado Low en Duluth, Minnesota, en 1993 junto a Alan Sparhawk y John Nichols siendo parte importante de los trece álbumes de estudio entregados por la banda, desde su debut I Could Live in Hope (Vernon Yard, 1994) a obras capitales como Trust (Kranky, 2002), The Great Destroyer (Sub Pop, 2005), Drums and Guns (Sub Pop, 2007), C’mon (Sub Pop, 2011), Ones and Sixes (Sub Pop, 2015) o Double Negative (Sub Pop, 2018).

Su último álbum HEY WHAT (Sub Pop, 2021) (mejor disco internacional de 2021 para Muzikalia) se alza como la obra de unos maestros de combinar tensión, rabia y su particular sensibilidad para acercarnos a su personal mundo.

Descanse en paz.

Recuerda nuestra entrevista con Mimi y Alan de Low en octubre de 2021.