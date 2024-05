Fallece Steve Albini, músico y productor clave en el underground

Steve Albini ha fallecido a causa de un ataque al corazón a la edad de 61 años. Así lo ha dado a conocer la revista norteamericana Pitchfork, que ha confirmado la triste noticia a través del personal de su estudio de grabación, Electric Audio.

Steve Albini es una figura emblemática del rock underground de las décadas de los 80 y 90, tanto como músico como productor. Desde sus primeros días en la escena musical de Chicago, destacó gracias ese particular estilo al tocar la guitarra, crudo y abrasivo, clave para futuras generaciones de músicos. Su carrera musical se remonta a 1981, con la puesta en marcha de los seminales Big Black. Pronto se convirtió en una de las bandas más influyentes del post-harcore y noise rock. Albini lideró el grupo con su enfoque nihilista y su letras provocativas, junto a Santiago Durango y el bajista Jeff Pezzati, posteriormente sustituido por Dave Riley. Álbumes como Atomizer (1986) y Songs About Fucking (1987) son considerados clásicos del género.

Tras la disolución de Big Black en 1987, Albini formó Rapeman, otra banda conocida por su enfoque desafiante y su sonido agresivo que tan solo duró un par de años, hasta que a principios de los 90 alumbraría Shellac banda que continuó su exploración de los límites del rock alternativo y el math rock y que se mantenía en activo hasta nuestros días, dando muestra de su minimalismo y su enfoque experimental. De hecho, pueden presumir de haber formado parte del cartel de prácticamente todas las ediciones de Primavera Sound.

Las producciones de Steve Albini

Pero no podemos dejar de destacar su labor como productor, siendo responsable de algunos de los discos más importantes del rock alternativo. Albini es conocido por su filosofía de producción bautizada como «grabación honesta», que enfatiza la autenticidad en el proceso de grabación. Prefiere capturar el sonido en su estado más crudo y natural, evitando el uso excesivo de efectos y procesamiento digital. Esta aproximación ha influido en innumerables bandas y ha contribuido a dar forma al sonido del rock alternativo de nuestros días.

Por sus manos pasaron obras tan influyentes e importantes como Surfer Rosa de Pixies, Rid of Me de PJ Harvey o In Utero de Nirvana, pero también otras no menos populares como Pod de The Breeders, Things We Lost in the Fire de Low, Seanonsters de The Wedding Present, Magnolia Electric Co. de Songs: Ohia, Ys de Joanna Newsom, Further Complications de Jarvis Cocker, Head de The Jesus Lizard, No Pocky For Kitty de Superchunk o Ocean Songs de Dirty Three. Sin olvidar a bandas españolas como La M.O.D.A. y Doble Capa.

Descanse en paz.