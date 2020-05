Jon Hopkins publica una playlist para la meditación

Jon Hopkins comparte una nueva pieza de meditación “Singing Bowl (Ascension)”, que forma parte de una lista de reproducción de 24 horas en colaboración con Spotify.

Para crear esta pieza, Hopkins grabó una variedad de vibraciones creadas por un cuenco de 100 años que se encuentra en una tienda de antigüedades en Delhi. Luego los introdujo en una ordenador portátil que ejecuta un sistema simple y generativo que activó los golpes y los drones al azar. Esto permitiría que la sincronicidad desempeñe un papel central en el proceso de composición y elimine la mayor cantidad de “pensamiento” posible de la escritura. Una versión anterior de esta pieza generativa se utilizó como instalación de sonido en el Festival de las Artes de Helsinki del año pasado.

Hopkins on the creation of “Singing Bowl (Ascension)”: “Al igual que muchas personas, me sentí bastante paralizado por esta situación cuando se desarrolló por primera vez. Todos mis planes para el año fueron cancelados, y todo se sintió tan extraño y onírico. Pero gradualmente descubrí que quería crear algo: encontrar paz y perspectiva a través de la música, como siempre lo he hecho.

Sentía maravillosamente puro usar solo una fuente de sonido acústico, y sin sintetizadores. Fue liberador escribir algo sin tocar nada en el teclado, para evitar la familiar escala diatónica por primera vez, y así evitar cualquiera de mis propios hábitos de juego condicionados. Había una magia en poner en marcha este sistema generativo y luego dejar que las vibraciones de este cuenco crearan su propio mundo. Escuché los armónicos en capas encima de los armónicos durante horas y fui transportado ”.

Escúchala en Spotify en este enlace, la tienes en Youtube a continuacion: