Fontaines D.C. (La Riviera) Madrid 20/03/22

Había muchas ganas de ver a Fontaines D.C. por aquí, tras sus frustrantes cancelaciones a causa del COVID. La banda irlandesa no para de crecer y a día de hoy son quizá el combo más sugerente de esa nueva hornada de artistas de neo post-punk que florece en las islas, ya sabéis: IDLES, Black Country, New Road, Squid, Dry Cleaning, Shame y tantos otros.

Los de Grian Chatten ya han dado razones de sobra en los geniales Dogrel (2019, Partisan) y A Hero’s Dead (2020, Partisan) y a buen seguro rematarán la faena y afianzarán aún más su estatus en Skinty Fia, a publicar este 22 de abril. Su paso por La Riviera y lo que seguro ocurrirá hoy en Razzmatazz, será recordado como una de esas noches memorables de las que en unos años, cuando asalten los cielos y sea difícil verles fuera de grandes formatos o encabezando festivales. Los que tuvimos la suerte de asistir afirmaremos con orgullo: “Yo estuve allí”.

Fontaines D.C. se crecen sobre las tablas. Son un torrente de fuerza, intensidad y brío, capaces de arrollar allá por donde pasan, con un repertorio sólido y un discurso comprometido. No llegó a hora y media, pero tuvimos de sobra. “A Hero’s Death” nos puso en órbita y pronto sacaron de la chistera algunos latigazos tan poderosos como “Televised Mind”, la saltarina “Sha Sha Sha” o una acelerada “A Lucid Dream”.Fue atacar “Jackie Down the Line” y “I Don’t Belong” y poner al público del revés. Aunque el auténtico arrase llegó en el tramo final, cuando enlazaron la oscura “Too Real” con esa fiesta previa al bis que fue “Boys in the Better Land”.

Fue un auténtico paseo entre la euforia, los pogos y el sudor, donde descubrimos un par de temas nuevos que sonaron tan familiares como el resto y terminamos extasiadas tras el cierre con ese clásico de su debut que es “The Lotts” y que dejó su “La-la-la-la-la-la” retumbando en nuestras cabezas durante toda la noche.

Foto: Blanca Orcasitas