‘Fuku’ es el nuevo adelanto de Lambchop

Lambchop confirmaban hace pocas fechas que lanzarán su nuevo álbum llamado Showtunes, continuación de This (is what I wanted to tell you) (2019), el próximo 21 de mayo a través de City Slang.

Los de Kurt Wagner van un paso más allá en este nuevo disco en el que según confirma el autor: “de repente descubrí que podía” tocar “el piano”. Fue una revelación que a partir de esas conversiones pude manipular cada nota y sumar, restar, arreglar los acordes y la melodía en una forma que no tenía ninguna de las limitaciones que tenía con mis métodos anteriores de escribir con una guitarra“.

Ahora llega “Fuku”, otra nueva canción de Lambchop, una experiencia altamente imaginativa y que une el estilo de sonidos tanto naturales como sintéticos. Su cortometraje fue concebido y dirigido por Doug Anderson e involucra a tres personajes que despiertan de un letargo inducido por un ritual exitoso, una droga poderosa o un ensayo interminable.

Anderson comenta sobre el vídeo: “Escuché la canción de Kurt y estaba absolutamente enamorado. “Fuku” evoca todo aquello que el teatro musical alcanza pero es incapaz de representar: el deseo, el anhelo y la imposibilidad de enamorarse de verdad. Me recordó A la verdad en “Todo el arte aspira constantemente a la condición de la música” de Walter Pater. Puro y abstracto.

Los personajes del video intentan sin éxito comunicar su experiencia : no poseen nada y son incapaces de dar esa nada a otro. El intento de evocar la coherencia de lo inconsistente, disparatado y estúpido. Ellos persisten”.

Wagner agrega: “Hay una teatralidad en la canción ‘Fuku’ que es un hilo que atraviesa la idea de Showtunes . Doug Anderson respondió a eso como un gato a la hierba gatera. En la primera vista, la imagen puede parecer un poco inusual, incluso extraña, pero créame, podría haber sido mucho más extraño. “

Esta es “Fuku”, nueva canción de Lambchop