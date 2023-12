Future Islands comparten un nuevo adelanto, ‘The Fight’

Future Islands están de vuelta con People Who Aren’t There Anymore, que se editará el próximo 26 de enero de 2024. El séptimo álbum de la banda de Samuel T. Herring (voz, letra), William Cashion (bajo, guitarra), Gerrit Welmers (teclados, programación) y Michael Lowry (batería) presagia un nuevo capítulo para la formación que, a pesar de haberse formado hace casi dos décadas, continúan desafiándose a sí mismos y a los demás.

El sucesor de su álbum de 2020 As Long as You Are ha venido precedido por anciones como «Peach«, «King Of Sweden», «Deep In The Night» o «The Tower«, a las que se une «The Fight». Sobre un sensual ritmo basado en sintetizadores, el cantante principal Sam Herring lucha por la autopreservación a través de su característica voz apasionada: «No me desvaneceré / Enfrentaré cada día / Como si fuera el último / Y te mantendré a salvo / Así como fue nuestro pasado / Lucha por el amor cada día».

Escucha ‘The Fight’ de Future Islands