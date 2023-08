Future Islands regresan con ‘Deep in the night’

Future Islands regresan con una nueva canción llamada «Deep in the night». La canción marca el primer lanzamiento del grupo desde su álbum de 2020 As Long as You Are, aparte de un cover de «Last Christmas» de Wham! editado por fon en 2022 y una aparición de Samuel Herring en la pista «FaceTime» de billy woods.

La banda de Maryland siempre ha tenido una cualidad grandiosa en su música, pero «Deep in the night» se siente especialmente cinematográfica. La canción avanza lentamente con percusión resonante y sintetizadores brillantes mientras el inimitable Samuel Herring canta sobre extrañar a un amante. «Soy como un león acechante que busca orgullo», croa, antes de admitir, «Te pertenezco».

De momento no tenemos más noticias de si pertenecerá a un nuevo disco o si se trata de un single suelto para acompañar a sus próximas fechas en directo.

Escucha ‘Deep in the night’ de Future Islands

Foto Future Islands: Frank Hamilton