Gaz Coombes – Turn The Car Around (Virgin Music)

Gaz Coombes es un músico en constante evolución, lo que sin duda es uno de sus principales atractivos. No había cumplido los 20 años cuando Supergrass revitalizaron el britpop con los pildorazos del instantáneo I Should Coco (1995) e iniciaban una carrera que tuvo un recorrido irregular, con varios picos de innegable calidad, que finalizaría en 2010 tras la gira de su último disco Diamond Hoo Ha (2008).

Supergrass volvían a los escenarios poco antes de la pandemia para reverdecer laureles y saciar las ansias nostálgicas de más de un fan, que quizá pasó por alto la interesante carrera en solitario emprendida por su líder tras la separación de su banda y que estos días lanza su ya cuarto disco, Turn The Car Around. Una ecléctica colección de canciones en la que sigue abordando las paletas sonoras y las temáticas que ya había explorado en sus álbumes anteriores y se entiende como la tercera y última parte de una trilogía informal, después de Matador (2015) y World’s Strongest Man (2018).

Compuesto y grabado en The Cabin, el estudio en Oxfordshire donde Gaz ha establecido su base de operaciones, Turn The Car Around viaja entre la reflexión y la introspección para llevarnos a diferentes estados emocionales que pasan del puro himno glam de «Long Live The Strange» a la psicodelia cinematográfica de «Don’t Say It’s Over», para cautivarnos igualmente con la contagiosa y blusera «Feel Loop (Lizard Dream)». Que lo mismo abre la ventana para que entren los rayos del sol en «This Love», que nos cuenta la historia del boxeador británico Randolph Turpin («Sonny The Strong»), todo un icono de la clase obrera en la Inglaterra de posguerra. Donde también nos invita a bailar en el oscilante tema titular «Turn The Car Around» o se pone tierno en la emocional «Not The Only Things» o en esa «Dance On» con aires 50’s que parece facturada por el propio Richard Hawley.

Un disco muy recomendable.

Escucha Gaz Coombes – Turn The Car Around