Más noticias sobre el nuevo disco de Guns N’ Roses

Los comentarios provienen de una fuente que se puede considerar fiable. Según recientes declaraciones oficiales de Susan Holmes, la esposa del bajista de Guns N’ Roses, Duff McKagan, el novedoso material que se halla grabando, arduamente, la popular banda californiana es épico y rompedor. Sin embargo, cuenta la misma Susan, que aunque ella misma desea dar buenas noticias, no puede dar muchos más detalles ya que solamente ha escuchado algunos fragmentos de canciones, nada más.

Recordemos que ya en Enero de 2020, el guitarrista Slash ya había confirmado en el medio Guitar.com que los “pistoleros” estaban trabajando en nuevos temas, aunque él mismo aún no osaba denominar aquello como “álbum”: “Las cosas están sucediendo pero no hay detalles específicos. Realmente no estamos seguros de lo que estamos haciendo con este material en este momento”, fueron algunas de las manifestaciones del músico británico-estadounidense.

Anteriormente, en 2019, el propio intérprete del sombrero de copa ya había expresado, públicamente, que mostraba emocionado con el próximo trabajo del grupo. Sin embargo y por otro lado, ya se lleva nada menos que desde 2016 especulando y especulando con todo este argumento y sinceramente, opino que ya es hora de que Guns N’ Roses lancen, por fin, un nuevo disco de estudio, tras su multitudinaria, rentable, aclamada y eterna gira planetaria Not in this lifetime, la cual dura ya varios años.

Y es que se aguarda con mucha impaciencia este sexto LP de los controvertidos hard-rockeros Axl Rose y compañía, donde ojalá que alcancen el nivel de obras magnas como el histórico debut Appetite for destruction (1987) o el ambicioso Use your illusion (1991); en mi opinión, sus dos apuestas más sólidas, cualitativas e impactantes hasta el momento, en el terreno del propio estudio.

Su ingreso, en 2012, en el Salón de la Fama del Rock and Roll o la venta de 150 millones de discos avalan a la formación de Los Angeles, entre otros muchos logros suyos.