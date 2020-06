Gordi comparte el vídeo de ‘Unready’

Gordi comparte un nuevo single/vídeo, “Unready”, de su nuevo álbum Our Two Skins, que estará disponible a partir del 26 de junio en Jagjaguwar/Popstock! Los beneficios obtenidos en su Bandcamp por esta canción a lo largo de todo junio irán destinados a la NAACP Legal Defense Fund y a la North Australian Aboriginal Justice Agency. Gordi también anuncia que se unirá a Bon Iver en su reprogramada gira australiana, que tendrá lugar a comienzos de 2021.

Tras las canciones ya publicadas Volcanic, Aeroplane Bathroom y Sandwiches, llega Unready como una explosión de optimismo pop. Es una canción sobre cuando la vida te pilla con un pie en el aire. Co-producido por John Congleton, el tema está ornamentado con sintes, percusión silenciada y con la voz emotiva de Gordi. Unready comenzó como una grabación de voz que hizo Gordi con su móvil mientras tocaba en un armonio de Reykjavik, Islandia, a comienzos de 2017. Para darle vida, ella, Chris Messina (Bon Iver, Bruce Hornsby, Big Red Machine), y Zach Hanson (Bon Iver, Hand Habits, Waxahatchee, Tallest Man) se asentaron en en la granja de Sophie en Australia, apagaron las luces y encendieron una vieja luz estroboscópica que encontró en la habitación de su hermano, con la intención de crear el ambiente correcto para la canción.

“Desde mi punto de vista, es una canción que se aleja bastante del resto del álbum – es la única canción cuyas letras son anteriores al período de mi vida descrito por el resto de canciones de Our Two Skins,” explica Gordi. “Cuando llegó el momento de grabarla, buscamos entre todas las guitarras que se nos ocurrían el sonido de rasgueo que hay en el estribillo. Cantarlo resultó ser un desafío porque está un poco más alto que el registro en el que estoy cómoda. Intentamos hacer las tomas de voz en la cabaña pero no estaba funcionando, así que una noche decidimos ir hasta la casa de mis padres para cambiar un poco de ambiente. Chris me preguntó (bromeando) si teníamos alguna luz estroboscópica en casa para darle el rollo. Siempre bromeamos con que puedes pedirle cualquier objeto imaginable a mi madre y ella te lo alcanzará en unos minutos, sacándolo de algún cofre del tesoro localizado en su casa. Y sí, encontramos una luz estroboscópica en un armario del cuarto de mi hermano. Apagamos las luces y pusimos el foco, consiguiendo crear un ambiente perfecto para, finalmente, grabar la voz de Unready’“

El videoclip fue dirigido por Madeleine Purdy y en él Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel, Family Guy) hace un cameo. En el clip aparece tocando en escenarios ligeramente absurdos e incongruentes, mostrando ese lado juguetón del álbum. “Le pedí a mi amiga y colaboradora Madeleine Purdy que hiciera el vídeo en medio de una pandemia, y finalmente se nos ocurrió esta idea: viñetas de desesperación,” dice Gordi.