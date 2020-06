J’aime – Love And Squalor (Jabalina)

Jaime Cristóbal es una de las personas con las que uno siempre aprende. Al mando de su podcast ya mítico Podcasting he descubierto infinidad de músicas que me han hecho repensar lo poco que sabe uno de música, pero a la vez, mi vida es un poco más feliz cada vez que le escucho narrar con su tono calmado una tras otra las joyitas que va pinchando. Es además una persona de un talante y un talento exquisito.

De andadura ya extensa en el mundillo musical, Cristóbal ha formado parte de grandes grupos en su Pamplona natal. Grupos como Ritual De Lo Habitual, The Brillantina’s, Alpha 60, el más conocido Souvenir (gran grupo de electropop junto a Patricia de la Fuente), o de los maravillosos Glitter Souls con el que coincidió con el tristemente fallecido Roberto C. Meyer al que le dedica una canción en este espléndido Love And Squalor (Jabalina, 2020).

Un hombre de gusto heterogéneo. Tanto te hace engancharte a las virguerías de estudio de Joe Meek, como al rock glamuroso de Los Bichos, o cobra mayor virulencia el escupitajo de los The Stooges o el rock outsider de Richard Hell o Niki Sudden. En estos surcos hallaremos ese hechizo que uno encuentra cuando se topa con alguien que es un apasionado de la música, y esa pasión la transmite como nadie. A esto añádanle su gusto por las armonías, los arreglos tejidos con mimo, y la fascinación por aquello que Simon Reynolds llamó retromanía, o lo que es lo mismo, hurgar en el pasado, más o menos remoto, para engarzar una colección de canciones cuyos sonidos forman parte de nuestro acervo cultural pop, pero que J’aime les pasa un barniz reluciente hasta convertirlos en algo con vida.

Aquí todas las canciones son estupendas y se quedarán por mucho tiempo prendadas en nuestra cabeza. “Lonewolf” tiene ese sabor a arena del desierto a lo Giant Sand, o a las preciosas escalas melódicas de los The Byrds. Ambrosía para nuestros oídos en desescalada.

Patricia de la Fuente, ayuda en las segundas voces en “Tell Me Not To Weep”, cuyas resonancias oscuras de los arpegios de guitarra twangy se enhebran con los preciosos arreglos de cuerda de Calina De La Mare que confiere al conjunto un sonido panorámico, de fotogramas salidos de Innisfree.

El verano quizás lo pasaremos a metros de distancia de nuestros seres queridos, pero el verano de “Summery Pop Feeling” es de chapuzones y risas al abrigo de un sol de justicia. Aquí la sombra de The Lemonheads es alargada, y la de Ray Davies por ahí anda en un segundo plano. Es la canción más antigua del lote y suena a gloria, al igual que el pop trotón marca dunedin Sound que nos hace mover la cabeza de un lado a otro en “Second Best”.

Un recuerdo muy sentido a los siempre añorados Los Bichos se filtra en la instrumental “Sydney Creeps” con la guitarra excelsa de Charly Bicho, y en “Media Luna” el recuerdo pasa por las muchas horas pasadas entre amigos por las calles de una Pamplona de ensueño.“7000,0000 Records”-dedicatoria a los discos que han marcado a J’aime– se crea una entente entre John Maus y Serge Gainsboug, con François Breut poniéndose en el papel de Jane Birkin.

El sonido característico del “fiddle” de Eli Bishop desde Nashville pespuntea la afrancesada “Toutes Les Femmes Et Aucune”, y acto seguido aparece el Forster de Danger In The Past en la estremecedora “Real Change”, acompañada por las notas del piano de Parade.

El sentido adiós a Roberto C. Meyer– “Sweet prince in a white suit…”- culmina en otra gema del disco, “Right Behind Your Heart”, con la batería de Alasdair Macaulay de los primeros Tindersticks. “Put Your Lips” es como un cruce entre el pop de los 50, el cine de David Lynch, y el Morrissey crooner, y se acaba este disco impecable con el pop cercano a Lloyd Cole de “From Rhinestone To Limestone”.

Escucha J’aime – Love And Squalor