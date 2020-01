Depeche Mode y NIN, entran en el Rock And Roll Hall Of Fame

Por fin se confirma la noticia, Depeche Mode y Nine Inch Nails estarán entre las bandas que pasarán a formar parte del Rock And Roll Hall Of Fame en la ceremonia de 2020. Ellos, serán dos de las bandas que toman el relevo a los elegidos el pasado año, recordemos: The Cure, Radiohead, Def Leppard, Stevie Nicks, Roxy Music, The Zombies, y Janet Jackson.

El Rock And roll Hall Of Fame es un museo situado de la ciudad de Cleveland, dedicado al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes de la historia. en el que este año, además de Depeche Mode y Nine Inch Nails entrarán T. Rex, The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G. y Whitney Houston.

La 35a ceremonia anual de inducción al Rock And Roll Hall Of Fame presentada por Klipsch Audio, tendrá lugar el sábado 2 de mayo de 2020 en el Auditorio Público de Cleveland, Ohio. La ceremonia se transmitirá en vivo por primera vez en HBO el 2 de mayo a las 8 p.m. ET. Las presentaciones y los invitados especiales de cada una de las bandas se anunciarán más adelante. Más información en su web.

Queda la incógnita de si Depeche Mode contarán con la compañía de antiguos miembros como Vince Clarke y Alan Wilder, así como si Trent Reznor subirá igualmente al escenario a la gran cantidad de compañeros que les han ido acompañando desde su nacimiento.