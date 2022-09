Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Carlos Sadness – Nadie sabe que te quiero

Andrés Calamaro – Una bomba (Joe Blaney Mix)

Plaid – C.A.

Talking Heads – Love for sale

Vetusta Morla, WOS – Consejo de sabios

Kakkmaddafakka – God got grace

Adam Giles Levy – The fall

The Smashing Pumpkins – Beguiled

The Somnambulist – The freewheelers

Madonna – Hung up (on Tokischa)

Sr. Chinarro – El detector

Alberto & García – Rayos y truenos

The 1975 – All I need to hear

Leftfield – Accumulator

Fontaines D.C. – The couple across the way

Björk – Ancestress

The Cure – Miss Van Gogh (versión instrumental)

Atticusfinch – Que empiece ya (2022)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

ATK ePop – La France

Un viaje por Cataluña, Andorra y Francia durante el verano del 2022 es el detonante del nuevo sencillo de ATK ePop. Una canción, una especie de diario sonoro de viaje, con la que nos adelanta su tercer disco en solitario, Explore. El tema en cuestión se titula «La France» y es una canción chill con una producción muy melódica y flotante.

Will Spector y los Fatus – Blackout

La banda oscense-barcelonesa Will Spector y los Fatus publicará en octubre su nuevo disco, La Llama, con los sellos Magic Mountain y Magic in the Air. Su cuarto sencillo de adelanto ha visto la luz esta semana y se titula «Blackout». Se trata de una canción que describe la desidia y el hastío del hombre alienado a ritmo de disco funk psicodélico.

Centauros y Algora – Sauna infierno

Centauros (proyecto de Dani Balaguer) y Algora ya habían colaborado hace un par de años en la canción «1993». Ahora repiten con «Sauna infierno», adelanto del nuevo álbum de Centauros que publicará el próximo año El Genio Equivocado. «Sauna infierno» es un tema de electro pop que se mueve entre la luz y la oscuridad, explorando el lado más oculto de las relaciones humanas. El vídeo, con diversos artistas invitados, no tiene desperdicio.

faLsantes – El placer de los sentidos

Antes del verano estrenábamos en Muzikalia un sencillo de faLsantes, «¡Oh diosa!», avance de su nuevo disco que verá la luz en 2023. Esta semana han publicado un nuevo adelanto, «El placer de los sentidos», una canción positiva que busca mostrar el lado bueno de la vida y animarnos a disfrutar de los placeres de los sentidos, de la buena compañía y del disfrute en calma de las pequeñas cosas. El próximo 8 de octubre faLsantes estarán en la sala Contra Club de Madrid.

Sr. Chen – Ni mu

Sr. Chen lanza «Ni mu», el tercer single de su próximo disco que saldrá en 2023. «Ni mu», producida junto a Scotty DK, es una canción con un tono muy animado pero con un mensaje más bien triste. Chen nos cuenta la ruptura de una amistad, recordando los momentos en que la relación estaba en la cima y se comían el mundo, y como se han ido separando sus caminos. El vídeo ha sido realizado por el propio Sr. Chen y Elena Codes.